CGTN: prezydent Xi Jinping wizytuje prowincję Jilin w północno-wschodnich Chinach

W 2019 r. całkowita roczna produkcja w prowincji Jilin wzrosła o 2,45 mld kg, osiągając poziom 38,78 mld kg, notując najwyższy w całym kraju wzrost netto, stanowiący 41,2% całkowitego wzrostu.

Prezydent odwiedził również Izbę Pamięci Bitwy pod Siping, w której kontemplował historię rewolucji i oddał hołd poległym w niej żołnierzom.

Wcześniejsze wizyty prezydenta w prowincji Jilin miały miejsce w lipcu 2015 r. i wrześniu 2018 r.

Regionalna rewitalizacja

W kwietniu 2016 r. rząd Chińskiej Republiki Ludowej podjął nowe działania służące rewitalizacji północno-wschodniej części kraju, która zmagała się z takimi problemami, jak: spadek działalności przemysłowej, ograniczenie inwestycji i niesprzyjające otoczenie biznesu. Przeprowadzono szereg reform i przyjęto politykę wsparcia, co umożliwiło usprawnienie systemu administracyjnego i poprawę otoczenia biznesu.

Podczas wizytacji w prowincjach Heilongjiang, Jilin i Liaoning w roku 2018, prezydent Xi Jinping nawoływał do „świeżego spojrzenia" na kwestię rewitalizacji północno-wschodnich Chin.

Zdaniem prezydenta, aby urzeczywistnić ten cel, w regionie należałoby pogłębić reformę zakładającą eliminowanie przeszkód, napędzanie innowacji poprzez dynamiczne działania, postępowanie w duchu nowej filozofii rozwoju, zwiększanie korzyści płynących z ekologicznego rozwoju, głęboką integrację z Inicjatywą „Jeden pas, jedna droga" oraz podejmowanie szerzej zakrojonych działań na rzecz poprawy jakości życia ludności.

Prezydent zwrócił się do władz samorządowych o dalsze wspieranie ekologicznego budownictwa, produkcji żywności i korzyści płynących z ekologicznego rozwoju. Podkreślił również fakt, że pełne wykorzystanie wyjątkowych zasobów i walorów północno-wschodniej części kraju jest kluczowe dla promowania rozwoju lokalnej gospodarki.

Modernizacja rolnictwa

Xi Jinping powiedział, że modernizacja rolnictwa i bezpieczeństwo żywności powinny stanowić obszary, na których należy się skupić.

W raporcie złożonym podczas XIX Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin w 2017 r., prezydent uznał rolnictwo, obszary wiejskie i rolników za „fundamentalne aspekty dla Chin, które mają bezpośredni wpływ na stabilność kraju i dobrobyt zamieszkującej go ludności".

„W programie Partii kwestie te powinny mieć nadrzędne miejsce. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich należy traktować priorytetowo" – powiedział.

W zeszłorocznym liście skierowanym do ekspertów, nauczycieli i studentów ponad 50 uczelni rolniczych prezydent zwrócił uwagę, że modernizacja Chin nie będzie możliwa bez zmodernizowania sektora rolniczego i rewitalizacji terenów wiejskich, podkreślając kluczową rolę nauki i technologii w całym procesie.

Zwrócił się także do ekspertów w dziedzinie rolnictwa o wspieranie rolników w działaniach służących poprawie wydajności produkcji rolnej i innowacji technologicznych, co przyczyni się do podniesienia standardów życia na terenach wiejskich.

