CGTN: Xi z wizytą na Bliskim Wschodzie: czego można się spodziewać?

PEKIN, 9 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Prezydent Chin Xi Jinping weźmie udział w pierwszym szczycie chińsko-arabskim i szczycie Chiny-Rada Współpracy Zatoki Perskiej w Rijad w Arabii Saudyjskiej oraz - na zaproszenie króla Salmana ibn Abd al-Aziza Al Su'uda - złoży oficjalną wizytę w Arabii Saudyjskiej w dniach od 7 do 10 grudnia.

W raporcie opublikowanym na początku grudnia chińskie ministerstwo spraw zagranicznych opisało szczyt jako wydarzenie o randze kamienia milowego. Przywódcy obu państw wykorzystają to spotkanie do zaplanowania przyszłej współpracy zmierzającej, w głównej mierze, do rozszerzenia stosunków dwustronnych oraz skonsolidowania konsensusu wobec globalnego ładu, rozwoju, bezpieczeństwa i innych fundamentalnych zagadnień.

Raport, zatytułowany „Współpraca chińsko-arabska w nowej erze", poświęcono przede wszystkim szybko rozwijającym się stosunkom dwustronnym oraz wymianie między narodami, a także wzajemnemu poparciu i zaangażowaniu w najbardziej palące problemy.

Chiny są największym partnerem handlowym państw arabskich. W 2021 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej sięgnęła 330 miliardów USD, co przekłada się na 37 procentowy wzrost rok do roku.

W liście gratulacyjnym skierowanym do organizatorów ubiegłorocznych, piątych targów Expo Chiny-Państwa Arabskie, prezydent Chin Xi Jinping napisał, że Chiny deklarują wolę wspólnego promowania wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Odnosząc się do umacniania się historycznych więzów przyjaźni wiążących obywateli Chin i państw arabskich Xi oświadczył, że na przestrzeni ostatnich lat, Chiny i państwa arabskie kontynuowały również wzmacnianie strategicznej koordynacji i synergii działań, a także wspólnie budowały Inicjatywę Pasa i Szlaku, osiągając w tym obszarze owocne rezultaty.

Współpraca z korzyścią dla obu stron

W poniedziałek w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej odbyło się Chińsko-Arabskie Forum Współpracy Mediowej 2022 (2022 Chinese-Arab Media Cooperation Forum) zorganizowane wspólnie przez Chińską Grupę Mediową (China Media Group, CMG) oraz Ministerstwo Mediów Arabii Saudyjskiej.

W forum wzięło udział 150 gości, w tym urzędnicy państwowi, przedstawiciele organizacji mediowych oraz badacze z Chin i 22 państw arabskich.

Przez lata Chiny rozszerzały współpracę z państwami arabskimi w obszarze opracowywania nowych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Obie strony wspólnie powołały do życia chińsko-arabski ośrodek szkoleniowy zajmujący się badaniem czystej energii, chińsko-egipskie laboratorium energii odnawialnej, zrealizowały też wspólne projekty, między innymi elektrownię słoneczną Al Kharsaah w Katarze o mocy 800 megawatów oraz elektrownie słoneczne o mocy 186 megawatów w parku solarnym Benban w Egipcie.

Do dziś Chiny podpisały umowy o współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku z 20 państwami arabskimi oraz Ligą Arabską. Obie strony zrealizowały ponad 200 wspólnych, dużych projektów z dziedziny energii, infrastruktury i innych, z których korzystają niemal 2 miliardy ludzi.

„Ujęta całościowo, chińsko-arabska współpraca w nowej erze to potężna wizja, która może pociągnąć za sobą całe wspólnoty i poprowadzić je ku przyszłości naznaczonej wielowymiarowym postępem", napisał w opinii dla CGTN Hannan Hussain, były zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie Badań Politycznych Islamabadu.

