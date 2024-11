CHAMPION SPIRIT ACCUEILLE LE RETOUR HISTORIQUE DE « DRAMA IN BAHAMA » AVEC « FIGHT NIGHT AT BAHA MAR » LE 14 DÉCEMBRE 2024

NASSAU, Bahamas, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Champion Spirit, leader mondial du bien-être, du sport et du fitness de haute performance, fondé par le célèbre athlète et champion du monde de boxe Abdoulaye Fadiga, annonce une soirée sans précédent de boxe de classe mondiale avec le retour de « Drama in Bahama ! » - une soirée historique « Fight Night at Baha Mar » le samedi 14 décembre. Ce moment important marque le premier combat de championnat du monde aux Bahamas depuis plus de 43 ans, c'est-à-dire depuis le combat légendaire entre Muhammad Ali et Trevor Berbick en 1981.

Main Event Fights

Le spectacle de boxe mettra en vedette certains des meilleurs prétendants dans leurs divisions respectives. La puissance française invaincue Kevin Lele Sadjo (23-0-0, 20 KO) et la star chinoise Xu Can, connu sous le nom de « Monster » (19-4-0, 4 KO), s'affronteront dans des combats très attendus. Ils seront rejoints par le champion invaincu Lenar Perez (13-0-0, 13 KO) de Cuba, le médaillé d'or olympique de 2024 Erislandy Alvarez, et le boxeur professionnel américain et champion des poids lourds de Miami, Anthony Martinez (19-2-0, 17 KO). Pour ajouter à l'excitation, le champion bahaméen Carl Hield se battra sur son propre terrain, prêt à dynamiser le public local. Ces combats exaltants mettront en évidence des compétences, une puissance et une détermination de niveau mondial, chaque combattant cherchant à marquer l'histoire de la boxe de son empreinte.

Réunissant quelques-uns des plus grands combattants du monde entier, Champion Spirit et Champion Spirit Promotions organiseront sept combats exaltants mettant en scène des boxeurs professionnels et des champions olympiques. Cette nuit de boxe électrisante présentera des talents d'élite, une compétition féroce et des moments explosifs inoubliables sur une scène mondiale. L'événement de boxe se tiendra au Grand Hyatt Baha Mar Ballroom le samedi 14 décembre. Avant cette expérience unique, Champion Spirit Country Club, le centre innovant de bien-être, de sport et de performance à 360° de la marque, organisera des séances d'entraînement publiques pour les athlètes. Les invités VIP auront un accès exclusif à l'entraînement, offrant une occasion unique de voir la préparation et l'intensité des combattants avant l'événement principal.

Forfaits et expériences VIP

Pour cet événement de boxe historique, des places assises sont disponibles, permettant aux fans de vivre l'excitation. Pour ceux qui recherchent une expérience plus luxueuse, Champion Spirit Promotions propose également une gamme de packages VIP exclusifs :

Sièges VIP Prix : 1 000 $ + TVA Comprend : Un siège VIP avec une vue privilégiée sur le ring Cocktail dînatoire et coupe de champagne offerte Un cadre raffiné et intime pour vivre l'excitation de l'événement





Table VIP Prix : 12 000 $ + TVA (pour une table de sept personnes) Comprend : Une expérience visuelle exceptionnelle Accès aux sessions de formation publiques Dîner gastronomique de trois plats avec accord mets-vins Entrée exclusive au cocktail d'après-spectacle





Complément VIP All-Access Prix : 550 $ par personne (réservé aux détenteurs d'une table VIP) Comprend : Rencontre en coulisses avec les champions Une occasion unique de prendre des photos Accès exclusif aux coulisses



L'événement sera retransmis en direct sur DAZN, offrant aux abonnés du monde entier une expérience exclusive en bord de piste pour cet événement électrisant.

Ne manquez pas cette confrontation historique ! Réservez vos places dès maintenant et faites partie de l'action - allez sur https://championspirit.com/event pour réserver dès aujourd'hui des billets et des forfaits hôteliers pour la « Fight Night at Baha Mar ».

À propos de Champion Spirit

Champion Spirit est un leader mondial de l'entraînement de haute performance, du bien-être et du style de vie, fondé par le visionnaire Abdoulaye Fadiga, 9 fois champion de France et champion du monde de Muay-Thai. Fort d'une illustre carrière sportive, Fadiga a transformé sa passion pour le sport en une philosophie qui pousse les athlètes à dépasser leurs limites. En 2009, Abdoulaye Fadiga a développé la méthode Champion Spirit, une approche adaptable et holistique de l'entraînement qui intègre l'excellence physique, la nutrition, le bien-être et la force mentale dans toutes les disciplines. Au cœur de Champion Spirit se trouvent ses maîtres d'art et ses médecins, tous athlètes de haut niveau ou champions dans leurs domaines respectifs, incarnant l'excellence et l'autorité grâce à leur expertise. Cette philosophie offre aux membres une expérience complète à 360°, combinant le sport, la technologie de pointe, la nutrition et le bien-être avec une profonde appréciation de l'art et du style de vie. Champion Spirit encourage une communauté mondiale en pleine croissance, cultivée grâce à des partenariats prestigieux avec des noms renommés. En étendant son influence de Paris à Monaco, de Saint-Tropez à Shanghai, de Miami à Baden-Baden, Dakar, Marrakech et Nassau, aux Bahamas, Champion Spirit apporte l'essence de la performance de niveau championnat aux quatre coins du monde. Pour plus d'informations, consultez le site championspirit.com.

À propos de Baha Mar

Baha Mar est un centre de villégiature intégré, planifié de façon magistrale, qui s'étend sur 1 000 acres surplombant la célèbre plage de Cable Beach. La destination de la plage de sable blanc comprend trois marques mondiales - Grand Hyatt, SLS et Rosewood - plus de 2 300 chambres et plus de 45 restaurants et salons, le plus grand casino des Caraïbes, un centre de congrès ultramoderne, le Royal Blue Golf Course, un parcours de 18 trous signé Jack Nicklaus, un tout nouveau parc aquatique de luxe Baha Bay d'une valeur de 200 millions de dollars, le premier et unique spa ESPA des Caraïbes et plus de 30 points de vente de produits de luxe. Baha Mar est un site à couper le souffle qui propose une programmation, des activités et des offres dynamiques dans l'un des plus beaux endroits du monde : les Bahamas. Pour plus d'informations et de réservations, consultez le site www.bahamar.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2555474/Transparent___1_ligne_noir_A_Logo.jpg