Championne mondiale des îles, la Suède en propose cinq aux voyageurs

La Suède invite les voyageurs à réaliser leur rêve : candidater pour séjourner, pendant un an, sur l'une des cinq îles parmi les plus de 267 000 que compte le pays, entre calme, air pur et nature régénérante.

STOCKHOLM, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- s'évader sur une île privée a longtemps incarné le luxe ultime. Aujourd'hui, l'île symbolise avant tout l'espace, le repos et le ressourcement, loin du bruit du monde.

La Suède propose désormais de concrétiser ce rêve en mettant cinq îles à disposition de voyageurs internationaux pour une durée d'un an.

Une récente étude mondiale menée par YouGov révèle un fort attrait pour le silence, l'air frais et l'accès direct à la nature : 77 % des personnes interrogées déclarent qu'elles envisageraient de visiter une île suédoise. Près de la moitié (44 %) aimeraient même se retirer sur leur propre île pour échapper à l'agitation du quotidien. En Allemagne et en France, une personne sur cinq reconnaît qu'un temps à l'écart de son ou sa partenaire pourrait être bénéfique.

Avec Votre île suédoise, le luxe se redéfinit. Ici, pas d'ostentation ni d'excès, mais ce qui devient rare : la simplicité, l'espace et la nature. La Suède compte précisément 267 570 îles, plus que tout autre pays au monde.

« La Suède possède plus d'îles que n'importe quel autre pays, et nous souhaitons inviter les gens à découvrir ce qui est peut-être la forme de luxe la plus authentique : la paix et la tranquillité de la nature, le temps d'un séjour sur sa propre île », déclare Susanne Andersson, PDG de Visit Sweden.

Lancée par Visit Sweden avec l'Administration des biens immobiliers de l'État suédois, l'initiative invite les voyageurs à soumettre leur candidature pour devenir, le temps d'un séjour, gardiens de l'une des cinq îles soigneusement sélectionnées. Préservées et paisible, elles restent néanmoins proches de la vie locale, permettant de faire quelques courses, poster une lettre ou prendre part aux célébrations traditionnelles de la Saint-Jean.

Les voyageurs internationaux sont invités à envoyer une vidéo ; cinq lauréats, sélectionnés par un jury pour leur créativité et leur motivation, remporteront un voyage en Suède.

« Et si vous ne devenez pas gardien de l'une de ces îles, rassurez-vous : la Suède en compte beaucoup d'autres, accessibles à tous », précise Susanne Andersson.

