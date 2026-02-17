世界で最も多くの島を有するスウェーデンが、旅行者に5つの魅力を提供

スウェーデン、夢をかなえる旅へ招待：穏やかで澄んだ空気と癒しの自然に彩られたスウェーデンの267,000以上ある島々のうち、5島のいずれかを体験できる応募受付が開始。

ストックホルム, 2026年2月17日 /PRNewswire/ -- プライベートアイランドへと逃れるという発想は、長年にわたり 多くの人々にとって究極の夢を象徴してきました。島々は単なる贅沢の象徴にとどまらず、広がりのある空間や休息、そして心身の回復をも体現しています。

スウェーデンは現在、この夢をかなえる機会として、同国が有する5島を海外の旅行者の皆さまに1年間ご利用いただける形で提供しています。

A dream could come true: Your Swedish Island. Credits: Anders Klapp/imagebank.sweden.se

最近実施されたYouGovによる世界規模の調査によると、人々は静寂や新鮮な空気、そして自然へ自由にアクセスできる環境に強く惹かれていることが分かりました。回答者の77％が、スウェーデンの島を訪れることを検討したいと答えています。また、44％が自分だけの島へ行くことで人混みから積極的に離れたいと回答しました。ドイツとフランスでは、5人に1人が人生のパートナーと少し距離を置く時間があればありがたいと認めています。

「Your Swedish Island」イニシアチブは現在、 贅沢とは、特別感や過度な華やかさではなく、シンプルさと広がり、そして自然の中にあると再定義しています。スウェーデンは合計267,570の島々を有しています。

「スウェーデンには世界で最も多くの島があります。自分だけの島での自然の静けさと安らぎという、最も本質的な贅沢ともいえる体験を、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと考えています」と、ウェーデン政府観光局（Visit Sweden）CEOであるSusanne Andersson氏は述べています。

スウェーデン政府観光庁（Visit Sweden）が国有財産委員会（National Property Board）と連携して開始した本イニシアチブでは、厳選された5島のうち1島の保全管理者となることを希望する旅行者の皆さまからの応募を受け付けています。どのロケーションも素晴らしく人里離れた環境にありながら、食料品の買い出しや手紙の投函、さらには伝統的な夏至祭への参加など、日常に必要な用事を済ませることができる地元コミュニティーにも無理なくアクセスできる距離にあります。

海外からの旅行者の皆さまは、厳選された5島のいずれかを1年間利用するにふさわしい理由を説明する動画をぜひアップロードしてください。審査委員会は、創造性および応募者の熱意に基づいて当選者を選出します。選ばれた方には、スウェーデンへの旅行が贈られます。

「これらの島のいずれかを利用できなかったとしても、ご心配はいりません。スウェーデンには、どなたにも楽しんでいただける島がまだ数多くあります」と、Susanne Andersson氏は述べています。「静かな湖から開放的な海岸線まで、すべての方を迎える島の楽園が待っています。」

