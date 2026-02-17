Con la mayor cantidad de islas del mundo, Suecia ofrece cinco a los viajeros

Suecia invita a los turistas a hacer realidad sus sueños: ya están abiertas las inscripciones para conseguir una de las cinco islas de las más de 267.000 que tiene Suecia, definidas por su calma, aire limpio y naturaleza reparadora

ESTOCOLMO, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La idea de escapar a una isla privada ha simbolizado durante mucho tiempo el sueño máximo de muchos, ya que las islas representan no solo lujo sino también espacio, descanso y recuperación.

Suecia ofrece ahora la oportunidad de hacer realidad este sueño proporcionando cinco islas del país a viajeros internacionales durante un año de uso.

Una encuesta global reciente de YouGov reveló que las personas se sienten atraídas por el silencio, el aire fresco y el libre acceso a la naturaleza. El 77% afirmó que consideraría visitar una isla sueca. El 44% de los encuestados destacó que con gusto escaparía de las multitudes yendo a su propia isla. En Alemania y Francia, uno de cada cinco admite que apreciaría pasar un tiempo lejos de su pareja.

La iniciativa Tu Isla Sueca redefine el lujo como simplicidad, espacio y naturaleza, en lugar de exclusividad o exceso. Suecia cuenta con un total de 267.570 islas.

"Suecia tiene más islas que cualquier otro país del mundo y nos gustaría invitar a la gente a disfrutar de lo que puede ser la forma más genuina de lujo: la paz y la tranquilidad de la naturaleza en su propia isla", comentó Susanne Andersson, consejera delegada de Visit Sweden.

La iniciativa, lanzada por Visit Sweden en colaboración con la Junta Nacional de Bienes Raíces, invita a los viajeros a solicitar convertirse en custodios de una de las cinco islas cuidadosamente seleccionadas. Cada lugar es maravillosamente aislado, pero lo suficientemente cerca de una comunidad local como para cubrir las necesidades básicas, ya sea comprar alimentos, enviar una carta o participar en una celebración tradicional del solsticio de verano.

Los viajeros internacionales pueden subir videos explicando por qué merecen un año de derecho a usar una de las cinco islas seleccionadas. Un jurado seleccionará a los candidatos seleccionados, basándose en su creatividad y motivación personal, quienes ganarán un viaje a Suecia.

"Si no consigues una de estas islas, no te preocupes. Suecia tiene muchas más para que todos disfruten", indicó Susanne Andersson. "Desde lagos tranquilos hasta costas abiertas, hay una isla paradisíaca esperando a todos".

