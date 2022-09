Chan Zuckerberg Initiative anuncia su alianza para avanzar en la investigación del genoma en los cuatro colegios médicos históricamente afroamericanos del país

La nueva alianza con Charles Drew University College of Medicine, Howard University College of Medicine, Meharry Medical College y Morehouse School of Medicine tiene como objetivo acelerar la medicina de precisión

REDWOOD CITY, California, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Chan Zuckerberg Initiative (CZI) anunció una alianza con los cuatro colegios médicos históricamente afroamericanos (HBMC) del país para apoyar aún más la investigación científica de vanguardia que están llevando a cabo para hacer frente a las importantes brechas existentes en la investigación genómica, crear nuevas herramientas y métodos para prevenir y tratar las enfermedades, y acelerar la salud de precisión para todos, en particular para las personas afroamericanas y otras personas de color.

El programa Accelerate Precision Health de CZI impulsará la investigación genómica mediante inversiones en programas de genómica en cada uno de los HBMC: Charles Drew University College of Medicine en Los Ángeles, California; Howard University College of Medicine en Washington D.C.; Meharry Medical College en Nashville, Tennessee; y Morehouse School of Medicine en Atlanta, Georgia.

El programa Accelerate Precision Health adjudicará un total de $46 millones en financiamiento, o $11,5 millones por institución en los próximos cinco años. A través de la alianza, los HBMC ampliarán las oportunidades de investigación para estudiantes de pregrado, posgrado y posdoctorado; apoyarán la creación de un nuevo programa de Maestría en Ciencias (M.Sc) en Asesoramiento Genético; apoyarán el reclutamiento de profesores de planta en genómica; y financiarán herramientas de vanguardia para el manejo, almacenamiento y análisis de datos, entre otros elementos. La Dra. Ivory Dean, gerenta del Programa de Ciencias de CZI, Diversidad en la Ciencia, y la Dra. Hannah Valantine, asesora científica sénior de CZI, supervisarán este nuevo programa.

"Nos sentimos honrados de asociarnos con estas cuatro instituciones que son líderes nacionales y abogan por algunas de las investigaciones más innovadoras en la esfera de la salud de precisión", expresó Priscilla Chan, cofundadora y codirectora ejecutiva de CZI. "Como pilares en sus comunidades, las facultades de medicina históricamente afroamericanas también están en una posición única para involucrar a poblaciones que han estado sistemáticamente subrepresentadas en el proceso de investigación científica a fin de garantizar que los avances representen un futuro más saludable para todos".

La salud de precisión explica las diferencias en los genes, entornos y estilos de vida de las personas, y formula estrategias de tratamiento y prevención basadas en sus antecedentes y condiciones particulares. A diferencia de un enfoque único, la salud de precisión se utiliza para predecir con mayor exactitud qué tipo de atención funcionará para una enfermedad particular y en qué poblaciones de personas, y es fundamental para mejorar los resultados de salud para todos.

"Es importante destacar que para los afroamericanos, existe una gran brecha entre la representación y la necesidad en la investigación genómica, y ahora es el momento de apoyar la intersección de la investigación sobre genómica y las diferencias en salud que promoverá la ciencia. Los estudios demuestran que ampliar la representación conduce a descubrimientos innovadores", señaló Hannah Valantine, asesora científica sénior de CZI. "Involucrar activamente a las HBMC y a las comunidades a las que atienden en la investigación genómica es un enfoque necesario para adquirir nuevas perspectivas que impulsen la investigación creativa interdisciplinaria, generen innovaciones que aún no se han concebido y aceleren la equidad en la salud de precisión".

Las profundas relaciones y confianza entre los HBMC, los proveedores de servicios de salud afroamericanos y las comunidades afroamericanas posicionan a estas cuatro instituciones para que sean líderes naturales en esta labor. Durante más de un siglo, los HBMC han desempeñado un papel inigualable en la preparación de los médicos afroamericanos para sus carreras. De manera extraordinaria, estas instituciones producen graduados que cumplen una misión social —especialmente en comunidades desatendidas— y que buscan especialidades demandadas en la atención primaria, incluidas medicina familiar e interna. Pese a esta trayectoria bien documentada, los HBMC van a la zaga de sus homólogos debido a la irregularidad de sus infraestructuras, las limitadas oportunidades de investigación para el profesorado y los estudiantes, así como la baja matrícula de estudiantes afroamericanos en el campo de las ciencias biológicas y de datos, y también tienden a recibir menos fondos federales para investigación. El programa Accelerate Precision Health fortalecerá los entornos necesarios para la investigación genómica en los HBMC.

"Nuestro trabajo se hará cargo de la brecha entre la representación y la necesidad en la investigación genómica. Dado el crecimiento actual del campo de la salud de precisión, no hay mejor momento que ahora para apoyar esta investigación", señaló Steve Quake, director de Ciencia de CZI. "Los avances surgidos gracias a las colaboraciones con los HBMC darán lugar a una mayor participación y acceso a la investigación genómica, y ampliarán la población que puede beneficiarse de la salud de precisión".

"La Howard University College of Medicine y otras escuelas de medicina HBCU desempeñan un papel fundamental como líderes en la investigación médica avanzada, lo que genera mejoras significativas en los resultados de salud de los afroamericanos y otras personas de color", señaló el presidente de la Universidad de Howard, Dr. Wayne A. I. Frederick. "El nuevo programa Accelerate Precision Health apoya nuestros esfuerzos para acelerar en gran medida el conocimiento científico en materia de genómica y cerrar brechas en la investigación de desigualdades en salud en este campo. Estamos sumamente agradecidos de Chan Zuckerberg Initiative por colaborar con nosotros para hacer realidad esta visión".

"Morehouse School of Medicine se complace en asociarse con Chan Zuckerberg Initiative sobre el programa Accelerate Precision Health", comentó Valerie Montgomery Rice, MD, FACOG, presidenta y directora ejecutiva de Morehouse School of Medicine. "El apoyo de CZI le permitirá a MSM ampliar nuestros programas educativos y nuestra empresa de investigación genómica de clase mundial al mismo tiempo. A través de esta alianza, MSM capacitará a más estudiantes de posgrado y posdoctorado, contratará a más científicos de investigación y establecerá un puesto docente financiado por CZI. Estas medidas mejorarán el continuo compromiso de Morehouse School of Medicine con la excelencia académica, el servicio y la innovación mientras dirigimos la creación y el avance de la equidad en la salud".

"Esta alianza entre CDU, nuestras escuelas de medicina históricamente afroamericanas, y Chan Zuckerberg Initiative representa en muchas formas una convergencia casi perfecta de ambición, visión, recursos y perspectiva", comentó el Dr. David M. Carlisle, presidente y director ejecutivo de Charles R. Drew University of Medicine and Science. "Este esfuerzo por abordar los problemas de salud más apremiantes de la humanidad mediante la investigación, sin importar el color, el origen étnico, el género u otros factores, constituye un paso audaz y sorprendente hacia el logro de una verdadera equidad en la salud".

"Estamos increíblemente emocionados de trabajar con Chan Zuckerberg Initiative debido a su compromiso de forjar un futuro más inclusivo y saludable para todos. Su misión se alinea con la nuestra y, al trabajar juntos, la esperanza de promover la equidad en la salud para atender a las poblaciones subrepresentadas se convertirá en una realidad", sostuvo el Dr. James Hildreth, presidente y director ejecutivo de Meharry Medical College.

Gracias a su compromiso de larga data con la educación, investigación y atención de la salud de los afroamericanos, los cuatro HBMC cuentan con las herramientas y experiencia para guiar la investigación médica que generará un impacto directo en las comunidades afroamericanas, dará lugar a nuevos conocimientos científicos que mejoren la salud de precisión para todas las comunidades y acelerará la misión de CZI de apoyar la ciencia y la tecnología que hará posible prevenir, curar o controlar todas las enfermedades a fines de siglo.

Esta subvención es parte de una inversión plurianual de $500 millones anunciada por CZI en diciembre de 2020 para apoyar a las organizaciones que dirigen el avance de los esfuerzos en materia de equidad racial, diversidad e inclusión. Otros fondos de CZI también apoyan a estudiantes afroamericanos, latinx e indígenas que están cursando estudios con miras a obtener títulos en STEM en la Universidad de California, San Diego y UC Berkeley, ya que los dos campus implementan aspectos del exitoso programa de becarios Meyerhoff de la Universidad de Maryland, condado de Baltimore. En enero de 2022, CZI lanzó el programa Science Diversity Leadership en alianza con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina que busca reconocer y promover el liderazgo y los logros científicos de excelentes investigadores biomédicos quienes, a través de sus actividades de divulgación, tutoría y enseñanza, tienen un historial de promoción de la diversidad, equidad e inclusión en sus campos científicos.

