CZI 宣佈合作推進美國四所傳統黑人醫學院的基因組學研究

加州紅木城2022年9月19日 /美通社/ -- 今天,Chan Zuckerberg Initiative (CZI) 宣佈與美國四所傳統黑人醫學院建立合作夥伴關係,以進一步支援其領導的前沿科學研究,以解決基因組學研究中的重大差距,創造新的工具和方法來預防和治療疾病,加速每個人的精準健康,尤其是黑人和其他有色人種。

CZI 的加速精準健康 (Accelerate Precision Health) 計劃將透過投資於每個傳統黑人醫學院的基因組學計劃來推進基因組學研究,包括加州洛杉磯查爾斯德魯大學醫學院 (Charles Drew University College of Medicine)、華盛頓特區霍華德大學醫學院 (Howard University College of Medicine)、田納西州納什維爾的梅哈里醫學院 (Meharry Medical College) 和喬治亞州亞特蘭大的莫爾豪斯醫學院 (Morehouse School of Medicine)。

加速精準健康計劃將在未來五年內總共提供 4,600 萬美元的資金,或每個機構 1,150 萬美元。透過合作,傳統黑人醫學院將擴大本科生、研究生和博士後的研究機會;支援建立一個新的遺傳諮詢理學碩士課程;支援招聘基因組學的主力教師;並資助用於數據處理、儲存和分析等元素的最先進工具。CZI 科學多樣性科學項目經理 Ivory Dean 博士與 CZI 高級科學顧問 Hannah Valantine 博士將監督這個新計劃。

CZI 聯合創辦人兼聯合行政總裁 Priscilla Chan 表示:「我們很榮幸與這四家國家領導機構合作,並支援精準健康領域的一些最具開創性的研究。作為其社區的支柱,傳統黑人醫學院也具有獨特的優勢,可以吸引在科學研究過程中系統性代表性不足的人群,以確保突破代表每個人的健康未來。」

精準健康考慮人的基因、環境和生活方式的差異,並根據其獨特的背景和條件制定治療和預防策略。精準健康針對特定疾病,可以更準確預測哪種護理將適用於哪些人群,與一刀切的方法相比,這對於改善所有人的健康結果至關重要。

CZI 高級科學顧問 Hannah Valantine 表示:「要強調的重點是,對於美國黑人來說,基因組學研究的代表性和需求之間存在很大差距,現在是支援基因組學和健康差異研究的交叉點時候,這將推動科學發展。研究表明,擴大代表性會帶來創新發現。積極參與傳統黑人醫學院及其服務於基因組學研究的社區是利用新觀點的必要方法,將推動創造性的跨學科研究,釋放尚未設想的創新,並加速公平的精準健康。」

傳統黑人醫學院、黑人醫療保健供應商和黑人社區之間的深厚關係和信任使這四間機構成為這項工作的自然領導者。一個多世紀以來,傳統黑人醫學院在為黑人醫生的職業生涯做準備方面發揮了無與倫比的作用。絕大多數情況下,這些機構培養出的畢業生能夠履行社會使命(尤其是在服務不足的社區),並且從事急需的初級保健專業,包括家庭和內科。儘管有這些有據可查的記錄,但由於基礎設施不平衡、教師和學生的研究機會有限、生物和數據科學領域的黑人學生入學率低,傳統黑人醫學院落後於同行,而且他們也往往獲得較少的聯邦研究資金。加速精準健康計劃將加強傳統黑人醫學院基因組學研究所需的環境。

CZI 科學主管 Steve Quake 表示:「我們的工作將解決基因組學研究中代表性和需求之間的差距。鑑於目前精準健康領域的發展,現在是支援這項研究的最佳時機。與傳統黑人醫學院合作的進展將導致更廣泛的參與和獲得基因組學研究,並擴大可以從精準健康中受益的人群。」

霍華德大學校長 Wayne A. I. Frederick 博士表示:「霍華德大學醫學院和其他傳統黑人大學醫學院,在作為高級醫學研究的領導者方面發揮著關鍵作用,從而顯著改善非裔美國人和其他有色人種的健康狀況 。全新的加速精準健康計劃支援我們努力加快基因組學的科學知識,並填補該領域健康差異研究的空白。我們非常感謝 Chan Zuckerberg Initiative 與我們合作實現這一願景。」

莫爾豪斯醫學院總裁兼行政總裁 Valerie Montgomery Rice 醫學博士 (FACOG) 表示:「莫爾豪斯醫學院很高興與 Chan Zuckerberg Initiative 合作開展加速精準健康計劃。CZI 的支援將使莫爾豪斯醫學院能夠同時擴展教育項目和我們的世界級基因組學研究企業。透過此次合作,莫爾豪斯醫學院將培養更多的研究生和博士後,聘請更多的研究科學家,並建立一個由 CZI 資助的捐贈教師職位。因為我們引領健康公平的創造和進步,這些措施將加強莫爾豪斯醫學院對學術卓越、服務和創新的持續承諾。」

查爾斯德魯醫科大學總裁兼行政總裁 David M. Carlisle 博士表示:「查爾斯德魯大學、我們的傳統黑人醫學院同胞和 Chan Zuckerberg Initiative 之間的這種夥伴關係在許多方面代表了雄心、願景、資源和觀點的近乎完美融合 。這項透過研究解決人類最緊迫的健康問題的努力,無論膚色、種族、性別或其他因素如何,都是朝著實現真正的健康公平邁出的大膽而驚人的一步。」

梅哈里醫學院院長兼行政總裁 James Hildreth 博士表示:「我們非常高興能與 Chan Zuckerberg Initiative 合作,因為他們致力為每個人打造更具共融和健康的未來。他們的使命與我們的使命不謀而合,共同推動健康公平以服務代表性不足人群的希望成為現實 。」

憑藉對美國黑人教育、研究和醫療保健的長期承諾,這四間傳統黑人醫學院具備指導醫學研究的能力和經驗,這些研究將直接影響黑人社區,產生新的科學知識以促進所有社區的精準健康,並加快 CZI 的使命,即支援科學技術,使到本世紀末預防、治愈或管理所有疾病成為可能。

這筆撥款是 CZI 於 2020 年 12 月宣佈的一項多年期 5 億美元投資的一部分,旨在支援引領推動種族平等、多元和共融努力的組織。隨著加州大學聖地亞哥分校和加州大學伯克利分校實施在巴爾的摩縣馬里蘭大學取得成功的 Meyerhoff 學者計劃,CZI 還額外撥款支援在兩個校區攻讀 STEM 學位的黑人、拉丁裔和土著學生。2022 年 1 月,CZI 與美國國家科學院 (NASEM) 合作推出科學多元領導力 (Science Diversity Leadership) 計劃,旨在表彰和促進優秀生物醫學的領導力和科學成就研究人員透過他們的外展、指導和教學,在促進其科學領域的多元、平等和共融方面有著良好的記錄。

