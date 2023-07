Changement majeur dans le classement mondial des passeports

LONDRES, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Pour la première fois en cinq ans, le Japon s'est retrouvé au premier rang du Henley Passport Index et au troisième rang, selon le dernier classement basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (IATA, International Air Transport Association ). Désormais, Singapour a officiellement le passeport le plus puissant au monde. Ses citoyens sont en mesure de visiter 192 destinations de voyage sur 227 dans le monde sans visa. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne arrivent toutes au deuxième rang avec un accès sans visa à 190 destinations, et les détenteurs de passeports japonais rejoignent six autres pays - l'Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède - au troisième rang avec un accès à 189 destinations sans visa préalable.

Le Royaume-Uni semble avoir finalement tourné la page après un déclin de six ans. Sautant deux places lors du dernier classement, le pays se hisse en quatrième position, un rang qu'il occupait en 2017. Les États-Unis, quant à eux, poursuivent leur descente dans le classement, une situation qui dure maintenant depuis dix ans. Le pays chute de deux autres places pour tomber à la huitième place, avec un accès à seulement 184 destinations sans visa. Le Royaume-Uni et les États-Unis détenaient tous deux la première place du classement il y a près de 10 ans, en 2014, mais ont depuis connu une trajectoire descendante. L'Afghanistan demeure bien ancré en bas de classement, avec un accès sans visa à seulement 27 pays.

Le Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners , affirme que la tendance générale au cours de l'histoire de ce classement, qui existe depuis 18 ans, se place sous le signe d'une plus grande liberté de voyage. En effet, le nombre moyen de destinations auxquelles les voyageurs peuvent accéder sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 109 en 2023. « Cependant, l'écart de mobilité mondiale entre les pays du haut et du bas du classement est désormais plus large qu'il ne l'a jamais été, Singapour étant la première à pouvoir accéder à 165 destinations sans visa de plus que l'Afghanistan ».

Henley & Partners a mené de nouvelles recherches exclusives sur la relation entre l'ouverture d'un pays aux étrangers - le nombre de nations dont les ressortissants peuvent franchir ses frontières sans visa - et la liberté de voyage de ses propres citoyens. Le nouvel indice d'ouverture Henley classe les 199 pays dans le monde selon le nombre de nationalités auxquelles ils autorisent l'entrée sur leur sol sans visa préalable.

Les 20 pays les plus ouverts sont tous de petits pays insulaires ou des États africains, à l'exception du Cambodge. Douze pays sont complètement ouverts à tous les passeports et quatre ne permettent aux ressortissants d'aucune autre nation d'entrer sans visa. Bien que la corrélation entre un score élevé d'ouverture et un score élevé d'accès sans visa ne soit pas linéaire ou directe, il est à noter que Singapour et la Corée du Sud - les pays ayant connu la plus belle progression dans le top 10 au cours de la dernière décennie - présentent un degré d'ouverture relativement élevé par rapport aux cinq pays avec la plus grande disparité entre la liberté de voyage dont ils jouissent et l'accès sans visa qu'ils offrent aux autres nationalités. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont tous glissé dans le classement ou sont restés à la même place alors que leur degré d'ouverture stagne.

