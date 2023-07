Grande Mudança no Ranking de Poder do Passaporte Mundial

LONDRES, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Japão perdeu o primeiro lugar no Henley Passport Index pela primeira vez em cinco anos, conquistando o 3º lugar, segundo o último índice, que se baseia em dados exclusivos da International Air Transport Association (IATA). Singapura agora é oficialmente o passaporte mais poderoso do mundo, com seus cidadãos podendo visitar 192 destinos de viagem dos 227, em todo o mundo, sem visto. Alemanha, Itália e Espanha subiram para o 2º lugar com acesso sem visto a 190 destinos, e os portadores de passaporte japoneses se unem a seis outras nações, Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo, Coreia do Sul e Suécia, em 3º lugar com acesso a 189 destinos sem um visto prévio.

O Reino Unido parece finalmente ter dado a volta por cima após um declínio de seis anos, saltando dois lugares na classificação mais recente para o 4º lugar, uma posição que ocupou pela última vez em 2017. Os EUA, por outro lado, continuam sua queda de uma década no índice, caindo mais duas posições para o 8º lugar, com acesso a apenas 184 destinos sem visto. Tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos ocuparam em conjunto o 1º lugar no índice há quase 10 anos, mas estão em uma trajetória descendente desde 2014. O Afeganistão continua entrincheirado na parte inferior do índice, com uma pontuação de isenção de visto de apenas 27.

O Dr. Christian H. Kaelin, Presidente da Henley & Partners, diz que a tendência geral ao longo da história do ranking de 18 anos tem sido em direção a uma maior liberdade de viagem, com o número médio de destinos que os viajantes podem acessar sem visto quase dobrando de 58 em 2006 para 109 em 2023. "No entanto, a diferença de mobilidade global entre os que estão no topo e no fundo do índice agora é maior do que nunca, com a melhor classificada Singapura capaz de acessar 165 destinos a mais sem visto do que o Afeganistão."

A Henley & Partners conduziu uma nova pesquisa exclusiva sobre a relação entre a abertura de um país para estrangeiros - quantas nações ele permite cruzar suas fronteiras sem visto - e a liberdade de viagem de seus próprios cidadãos. O novo Henley Openness Index classifica todos os 199 países do mundo de acordo com o número de nacionalidades nas quais eles permitem a entrada sem visto prévio.

Os 20 países 'mais abertos' são todos pequenos países insulares ou estados africanos, exceto o Camboja. Existem 12 países que estão totalmente abertos a todos os passaportes e quatro que não permitem a entrada sem visto. Embora a correlação entre uma alta pontuação de abertura e uma alta pontuação de acesso sem visto não seja linear ou direta, é notável que Singapura e Coréia do Sul - escaladores mais altos no Top 10 na última década - ostentam graus relativamente altos de abertura em comparação com os 5 países com a maior disparidade entre a liberdade de viajar de que desfrutam e o acesso sem visto que fornecem a outras nacionalidades. EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão caíram no ranking ou permaneceram no mesmo lugar enquanto sua abertura estagnava.

