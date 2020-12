Charles Owen nommé directeur du développement de l'entreprise chez Persistent

Diriger les fusions, les acquisitions et les initiatives stratégiques

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Charles Owen a rejoint Persistent Systems (BSE : Persistent) (NSE : Persistent) en tant que cirecteur du développement de l'entreprise. Dans son rôle, il guidera la stratégie d'entreprise de l'innovateur en matière de solutions commerciales numériques, en étroite collaboration avec le PDG et directeur exécutif Sandeep Kalra.

Owen rejoint Persistent avec une grande expérience dans les domaines de la finance, du droit et des opérations. Plus récemment, il a fondé la société d'investissement Ev2 Ventures, qui investit dans les jeunes start-ups du secteur de la mobilité intelligente en Inde. Avant Ev2, il a dirigé les fusions et acquisitions chez HARMAN International, travaillant sur des transactions internationales en Inde, en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, y compris l'acquisition de HARMAN International par Samsung.

Citation de Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent Systems

« Charles apporte la perspective globale dont nous avons besoin, alors que nous continuons à nous développer organiquement et grâce à des acquisitions dans le monde entier. Nous voyons une grande opportunité à ajouter à notre portefeuille, en faisant des acquisitions intelligentes pour continuer à améliorer notre offre à la clientèle. »

Citation de Charles Owen, directeur du développement de l'entreprise, Persistent Systems

« C'est une période passionnante pour rejoindre Persistent, avec sa croissance impressionnante, sa présence mondiale étendue et son portefeuille de solutions en expansion. Le leadership de Persistent dans la fourniture de solutions numériques, son impressionnant portefeuille de clients et son écosystème de partenaires représentent une formidable opportunité de marché que je suis heureux de contribuer à développer. »

Charles sera membre de l'équipe de direction de Persistent et sera basé à Atlanta, en Géorgie.

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de solutions offrant des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

Déclarations prospectives et avertissements

Contact pour les médias :

