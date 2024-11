Čcheng-tu organizuje podujatie zamerané na spoluprácu na transformáciu technologických úspechov

ČCHENG-TU, Čína, 20. novembra 2024 /PRNewswire/ -- 18. novembra sa v Čcheng-tu, hlavnom meste provincie S'-čchuan v juhozápadnej Číne, konalo stretnutie s účastníkmi z 500 špičkových univerzít, výskumných inštitúcií, technologických podnikov, finančných inštitúcií a agentúr pre transfer technológií.

Cieľom podujatia je podľa organizátorov vybudovať platformu pre stranu dopytu aj ponuky technológií, aby sa ďalej uľahčila transformácia vedeckých a technologických úspechov v meste Čcheng-tu.

Some 20 technology transformation projects are signed at a matchmaking event held on Nov 18 in Chengdu, Sichuan province.

Počas podujatia Čínska akadémia vied, Univerzita Tsinghua, Univerzita Shanghai Jiao Tong, Univerzita vedy a techniky v Číne, Univerzita v S'-čchuan a Univerzita elektronickej vedy a technológie v Číne zverejnili spolu viac ako 400 vedeckých a technologických úspechov.

Mestská vláda v Čcheng-tu podpísala dohodu o strategickej spolupráci s Mestskou univerzitou v Hongkongu s cieľom prehĺbiť spoluprácu v oblastiach vrátane podpory transformácie vedeckých a technologických úspechov v Čcheng-tu, spoločného budovania platformy pre vedeckú a technologickú inováciu, zavádzania a pestovania inovatívnych talentov na vysokej úrovni a spoločne založiť fond pre vedu a techniku.

Štvrte, okresy a mestá na úrovni okresov Čcheng-tu podpísali dohody o spolupráci na 17 projektoch transformácie výsledkov s univerzitami, výskumnými ústavmi a podnikmi.

Spoločnosť Xinghan Hangyu Technology Co Ltd podpísala dohodu so štvrťou Longquanyi mesta Čcheng-tu o vybudovaní projektu ústredia rakiet na opätovné použitie s nosičmi na kvapalné palivo. Duan Tao, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti uviedol, že jeho spoločnosť si vybrala mesto Čcheng-tu pre jeho ideálne inovačné prostredie.

Projekt s investíciou 4 miliardy juanov (552 miliónov USD) sa zameria na výskum, vývoj a výrobu malých, stredných a veľkých komerčných nosných rakiet ako aj raketových motorov na kvapalné palivo.

Viac ako 30 výskumných tímov uskutočnilo na podujatí prezentácie so zameraním na oblasti, ako sú elektronické informácie, inteligentná výroba, farmácia a zdravotníctvo, letecký priemysel, zelené a nízkouhlíkové technológie, nové materiály, umelá inteligencia, hospodárstvo v nízkych nadmorských výškach a vodíková energia.

Zhai Shaojian, zástupca generálneho riaditeľa Chengdu Zhongkewei Information Technology Research Institute Co Ltd, ktorý na prezentácii predstavil projekt širokopásmového satelitného terminálu svojej spoločnosti na nízkej obežnej dráhe, uviedol, že projekt získal nadšenú pozornosť a mnohí partneri vyjadrili záujem o spoluprácu na spoločnom budovaní priemyselného reťazca.

Predstavitelia Vedeckého a technologického úradu v Čcheng-tu uviedli, že budú pravidelne organizovať takéto stretnutia, aby zhromaždili domáce a medzinárodné inovačné zdroje, čím sa vytvorí globálny trh pre technologické transakcie.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2561686/Some_20_technology_transformation_projects_are_signed_at_a_matchmaking_event_held_on_Nov_18_in_Cheng.jpg