Chengdu organise un événement de matchmaking pour la transformation des réalisations technologiques

CHENGDU, Chine , 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un événement de matchmaking des réalisations scientifiques et technologiques s'est tenu le 18 novembre à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, attirant des participants de 500 universités, instituts de recherche, entreprises technologiques, institutions financières et agences de transfert de technologie de premier plan.

Some 20 technology transformation projects are signed at a matchmaking event held on Nov 18 in Chengdu, Sichuan province.

Selon les organisateurs, cet événement vise à créer une plateforme pour l'offre et la demande de technologies, afin de faciliter la transformation des réalisations scientifiques et technologiques à Chengdu.

Au cours de l'événement, l'Académie chinoise des sciences, l'Université Tsinghua, l'Université Jiao Tong de Shanghai, l'Université des sciences et technologies de Chine, l'Université du Sichuan et l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine ont publié un total de plus de 400 réalisations scientifiques et technologiques.

Le gouvernement de la ville de Chengdu a signé un accord de coopération stratégique avec l'Université municipale de Hong Kong, afin d'approfondir la coopération dans des domaines tels que la promotion de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques à Chengdu, la construction conjointe d'une plateforme d'innovation scientifique et technologique, l'introduction et la culture de talents innovants de haut niveau, et la création conjointe d'un fonds d'innovation scientifique et technologique.

Les districts, comtés et villes de niveau départemental de Chengdu ont signé des accords de coopération sur 17 projets de transformation des réalisations avec des universités, des instituts de recherche et des entreprises.

Xinghan Hangyu Technology Co Ltd a signé un accord avec le district de Longquanyi, à Chengdu, pour la construction d'un projet de fusée commerciale réutilisable à ergols liquides. Duan Tao, directeur général adjoint de l'entreprise, a déclaré que son entreprise avait choisi Chengdu en raison de son environnement idéal pour l'innovation.

Le projet, qui représente un investissement de 4 milliards de yuans (552 millions de dollars), se concentrera sur la recherche, le développement et la fabrication de petites, moyennes et grandes fusées commerciales , ainsi que de moteurs de fusée à propergol liquide.

Plus de 30 équipes de recherche ont organisé des tournées de présentation lors de l'événement, dans des domaines tels que l'information électronique, la fabrication intelligente, les produits pharmaceutiques et la santé, l'aérospatiale, les technologies vertes et à faible émission de carbone, les nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle, l'économie à basse altitude et l'énergie à base d'hydrogène.

Zhai Shaojian, directeur général adjoint de Chengdu Zhongkewei Information Technology Research Institute Co Ltd, qui a présenté le projet de terminal satellite à large bande en orbite basse de son entreprise lors de la tournée de présentation, a déclaré que le projet avait été accueilli avec enthousiasme et que de nombreux partenaires avaient exprimé leur intérêt à collaborer pour construire ensemble la chaîne industrielle.

Les responsables du bureau des sciences et technologies de Chengdu ont déclaré qu'ils organiseraient régulièrement des rencontres de ce type afin de rassembler les ressources nationales et internationales en matière d'innovation et de créer ainsi un marché mondial pour les transactions technologiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561686/Some_20_technology_transformation_projects_are_signed_at_a_matchmaking_event_held_on_Nov_18_in_Cheng.jpg