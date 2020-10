Chengdu, en Chine, offre des possibilités totalisant 42,3 milliards de dollars pour bâtir une ville culturelle de renommée mondiale

L'événement aura lieu à la salle de sport électronique du Fanmate Creative Area, qui se situe dans la région périphérique à l'est de la ville. Au total, 51 politiques favorables, des possibilités d'investissement d'une valeur de 284,8 milliards de yuans (42,3 milliards de dollars américains), 100 nouveaux produits et 100 scènes liées aux secteurs de la culture, du sport et des voyages seront dévoilés lors de l'événement.

Ces politiques et possibilités font écho aux efforts que déploie Chengdu pour devenir une ville mondialement reconnue sur les plans de la culture et de la créativité, du tourisme, des événements sportifs, de la gastronomie, de la musique et des expositions. En 2019, ces six domaines ont tous connu une croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Les données montrent que Chengdu est la deuxième destination de voyage la plus populaire au cours des récentes fêtes nationales.

Lors de l'événement, CoCo Cartoon, le producteur du film d'animation chinois le plus rentable, Ne Zha, de Chengdu, dévoilera une programmation mixte réalité-animation coproduite avec le Yongling Museum de Chengdu. La programmation mettra en vedette des musiciens et des danseurs d'il y a plus de mille ans et les présentera dans six scènes représentatives de Chengdu.

Un autre temps fort de l'événement est la présence du populaire club de sport électronique de Chengdu, All Gamers, qui s'est forgé une solide réputation pour sa performance exceptionnelle dans les ligues professionnelles des jeux Honor of Kings et PlayerUnknown's Battlegrounds, notamment en remportant la victoire à un championnat et trois médailles d'argent à la King Pro League. Le jeu mobile phénoménal Honor of Kings a été conçu par TiMi Studios, une entreprise de Chengdu.

En outre, des invités de marque se rassembleront à l'occasion de l'événement pour offrir leurs points de vue sur la promotion d'une ville culturelle. Parmi ces invités, nommons notamment Paul Owens, directeur du World Cities Culture Forum, Jean-Luc Monterosso, membre de l'Académie des Beaux-Arts de la France et conservateur du Contemporary Image Museum de Chengdu, ainsi que Patrick Nijs, ancien ambassadeur de Belgique pour la Chine et cofondateur du EU-China Joint Innovation Centre.

L'événement s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'un an visant à rehausser le secteur de la nouvelle économie de Chengdu, qui publiera 1 000 nouveaux produits et 1 000 nouvelles scènes d'ici la fin de 2020. L'événement d'octobre est organisé par un certain nombre d'autorités municipales de Chengdu et par le gouvernement du district de Longquanyi.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Chengdu.jpg

SOURCE National Business Daily