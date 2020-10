Chengdu, na China, oferece oportunidades de US$ 42,3 bilhões para a construção de cidade cultural de renome mundial

O próximo evento será realizado no E-sports Hall da Fanmate Creative Area, que está localizado na periferia leste da cidade. Um total de 51 políticas favoráveis, oportunidades de investimento no valor de 284,8 bilhões de iuanes (42,3 bilhões de dólares americanos), 100 novos produtos e 100 cenas relacionadas aos setores cultural, esportivo e de turismo serão revelados no evento.

As políticas e as oportunidades traduzem os esforços de Chengdu para se transformar em uma cidade conhecida internacionalmente pela cultura e criatividade, turismo, eventos esportivos, gastronomia, música e exposições. Todos esses seis setores tiveram um crescimento de dois dígitos em 2019, em comparação ao ano anterior. Os dados mostram que Chengdu é o segundo destino de viagens mais popular durante os recentes feriados do National Day.

No evento, a CoCo Cartoon sediada em Chengdu, produtora do filme Ne Zha, a animação de maior bilheteria da China, apresentará um programa misto de animação e realidade co-produzido com o Chengdu Yongling Museum. O show apresentará músicos e dançarinos de mais de mil anos e os mostrará em seis cenas representativas de Chengdu.

Outro ponto de destaque do evento é a presença do All Gamers, popular clube de e-sports de Chengdu, que ganhou reputação por seu desempenho impressionante nas ligas profissionais Honor of Kings e PlayerUnknown's Battlegrounds, incluindo um campeonato e três medalhas de prata na King Pro League. O fenomenal jogo móvel Honor of Kings foi desenvolvido pela TiMi Studios, com sede em Chengdu.

Além disso, um grupo de ilustres convidados se reunirá no evento para oferecer seus conhecimentos sobre a promoção de uma cidade da cultura. A lista inclui Paul Owens, diretor do Fórum Mundial da Cultura das Cidades, Jean-Luc Monterosso, membro da Académie des Beaux-Arts da França e curador do Museu da Imagem Contemporânea de Chengdu e Patrick Nijs, ex-embaixador da Bélgica na China e co-fundador do Centro de Inovação Conjunta UE-China.

O evento faz parte de uma campanha com duração de um ano para impulsionar o novo setor da economia em Chengdu, que publicará 1.000 novos produtos e 1.000 novos cenários no setor até o final de 2020. O evento de outubro é organizado por várias autoridades municipais de Chengdu e o governo do distrito de Longquanyi.

