Chiffres du trafic Fraport 2020 : Le nombre de passagers tombe à un niveau historiquement bas en raison de la pandémie de Covid-19

Définitions : 1 Selon la définition de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (arr+dep+transit compté une fois), Cargo : trafic commercial et non commercial (arr+dep hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr+dep), chiffres préliminaires ; 2Trafic commercial et non commercial : Passagers (arr+dep+transit compté une fois, y compris l'aviation générale), Fret (arr+dep+transit compté une fois, en tonnes métriques), Mouvements (arr+dep) ; 3Trafic entrant uniquement ; 4 Trafic régulier et charter ; 5Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Cargo =Fret + courrier