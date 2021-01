Cifras de tráfico de Fraport 2020: mínimos históricos de pasajeros debido a la pandemia de COVID-19

Definiciones:1 Según la definición de la ACI - Pasajeros: solo tráfico comercial (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez); Carga: tráfico comercial y no comercial (salidas+llegadas, excluido el tránsito, en toneladas métricas); Movimientos: tráfico comercial y no comercial (salidas+llegadas), cifras preliminares; 2Tráfico comercial y no comercial - Pasajeros (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez, incluye aviación general), Carga (salidas+llegadas+tránsito contabilizado una vez, en toneladas métricas); Movimientos (salidas+llegadas); 3Solo tráfico de entrada; 4 Tráfico programado y vuelos chárter; 5Cambio absoluto en comparación con el año anterior en %; *Carga = mercancía+correo