Chiffres records pour le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube en 2022

Chiffre d'affaires et bénéfice net records

Augmentation significative du chiffre d'affaires en raison d'un niveau de prix élevé associé à une forte position boursière

Investissements substantiels dans le réseau international

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube a terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires et des bénéfices nets records. L'économie et les marchés mondiaux ont été touchés par la situation géopolitique exceptionnelle, l'augmentation considérable des prix de l'énergie et l'inflation. Au niveau mondial, les prix des matières premières ont fortement augmenté en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Le chiffre d'affaires total a augmenté de manière significative en raison d'un niveau de prix élevé associé à une forte position boursière. La croissance des bénéfices a permis de réaliser des investissements importants dans l'entreprise.

Le chiffre d'affaires total du groupe Van Leeuwen Pipe and Tube s'est élevé à 1 672 millions d'euros en 2022 (2021 : 1 431 millions d'euros). Le résultat opérationnel s'est élevé à 104 millions d'euros (2021 : 79 millions d'euros) et le résultat net s'est élevé à 88 millions d'euros (2021 : 64 millions d'euros). La solvabilité s'est améliorée, passant à 42,9 % (2021 : 40,7 %).

Au début de 2022, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une forte hausse des prix des matières premières en Europe. La demande du marché, en particulier dans les secteurs du génie mécanique, du génie civil et de l'hydraulique, est néanmoins restée à un bon niveau. La plupart des sociétés de distribution européennes de Van Leeuwen ont réalisé de très bonnes performances. Au second semestre 2022, le marché s'est refroidi et les niveaux de prix ont légèrement baissé. Les succursales de Van Leeuwen hors Europe ont bénéficié plus tard dans l'année de la reprise de la demande dans le segment de l'énergie. Les succursales d'Amérique du Nord et d'Asie ont sécurisé de beaux projets. En Australie, la société a réalisé de très bonnes performances.

La forte croissance des bénéfices a permis de réaliser des investissements significatifs à l'échelle mondiale dans la mondialisation et l'expansion des entrepôts et des bureaux, des systèmes de logistique et de stockage et des machines. En outre, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Van Leeuwen a investi plus de 5 millions d'euros dans des panneaux solaires sur ses propres toits, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Roumanie.

La situation financière très saine permet au groupe Van Leeuwen Pipe and Tube de maintenir les niveaux de ses actions mondiales, dont la valeur a doublé en raison des prix élevés. L'entreprise est en bonne position pour continuer à croître et à investir dans ses activités.

Peter Rietberg, président du conseil d'administration, a déclaré : « Dans des conditions de marché exceptionnelles, nous avons de nouveau battu des records de chiffre d'affaires et de résultats. Nous y sommes parvenus grâce à notre solide position boursière et au pouvoir d'achat de notre réseau mondial. Nos équipes ont également travaillé dur, faisant jouer la coopération internationale et un entrepreneuriat innovant. La croissance de nos profits nous a donné l'occasion d'investir davantage dans notre réseau, dans des activités plus durables, dans la numérisation des services et enfin et surtout dans nos employés. Cela nous rend plus compétitifs sur nos marchés. »

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube

Le groupe Van Leeuwen Pipe and Tube est une société de distribution internationale spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications de tuyaux et de tubes. L'entreprise familiale, dont le siège est situé à Zwijndrecht, aux Pays-Bas, a été fondée en 1924 et est active dans pratiquement tous les secteurs industriels. Le groupe compte 70 succursales réparties dans 33 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Les 2 400 employés de Van Leeuwen possèdent des connaissances spécialisées en matière d'approvisionnement, de traitement, de gestion de projet, de logistique et de planification des stocks, et travaillent en étroite collaboration avec les clients sur ses marchés. La combinaison de la logistique mondiale et de la connaissance des produits et des applications des clients fait de Van Leeuwen une entreprise leader sur ses marchés.

