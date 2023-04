Rekordzahlen von Van Leeuwen Pipe and Tube Group im Jahr 2022

R ekordergebnisse bei Umsatz und Reingewinn

Deutliche Umsatzsteigerung aufgrund des hohen Preisniveaus in Verbindung mit einer starken Lagerposition

Wesentliche Investitionen in das internationale Netzwerk

ZWIJNDRECHT, Niederlande,, 12. April 2023 /PRNewswire/ – Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group hat das Jahr 2022 mit Rekordzahlen bei Umsatz und Nettogewinn abgeschlossen. Die Weltmärkte und die Wirtschaft wurden durch die außergewöhnliche geopolitische Lage, die deutlich steigenden Energiepreise und die Inflation beeinträchtigt. Weltweit stiegen die Materialpreise aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette stark an. Der Gesamtumsatz stieg aufgrund eines hohen Preisniveaus in Kombination mit einer starken Lagerposition deutlich an. Der Gewinnzuwachs bot die Möglichkeit, erheblich in das Unternehmen zu investieren.

Der Gesamtumsatz der Van Leeuwen Pipe and Tube Group belief sich im Jahr 2022 auf 1.672 Millionen Euro (2021: 1.431 Millionen Euro). Das Betriebsergebnis belief sich auf 104 Millionen Euro (2021: 79 Millionen Euro) und das Nettoergebnis auf 88 Millionen Euro (2021: 64 Millionen Euro). Die Solvabilität verbesserte sich auf 42,9 % (2021: 40,7 %).

Anfang 2022 führten Unterbrechungen der Lieferkette zu stark steigenden Materialpreisen in Europa. Die Marktnachfrage insbesondere in den Segmenten Maschinenbau, Tiefbau und Hydraulik lag jedoch auf einem guten Niveau. Die meisten europäischen Van Leeuwen-Vertriebsgesellschaften haben sehr gut abgeschnitten. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kühlte sich der Markt ab, und das Preisniveau ging leicht zurück. Die außereuropäischen Niederlassungen von Van Leeuwen profitierten im weiteren Verlauf des Jahres von der Erholung der Nachfrage im Energiesektor. Die Niederlassungen in Nordamerika und Asien haben einige interessante Projekte verbucht. Das Unternehmen in Australien entwickelte sich erneut sehr gut.

Das starke Gewinnwachstum bot eine Gelegenheit, weltweit erheblich in die Modernisierung und Erweiterung von Lagern und Büros, Logistik- und Lagersystemen und Maschinen zu investieren. Darüber hinaus hat Van Leeuwen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie mehr als 5 Millionen Euro in Solarmodule auf seinen eigenen Dächern investiert, unter anderem in den Niederlanden, Deutschland und Rumänien.

Die sehr gesunde Finanzlage ermöglicht es der Van Leeuwen Pipe and Tube Group, ihre weltweiten Lagerbestände zu halten, deren Wert sich aufgrund der hohen Preise verdoppelt hat. Das Unternehmen ist gut positioniert, um weiterhin zu wachsen und in sein Geschäft zu investieren.

Peter Rietberg, Vorstandsvorsitzender: „Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen haben wir erneut Rekorde bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Dies erreichten wir dank unserer starken Lagerposition und der Kaufkraft unseres globalen Netzwerks. Unsere Teams haben auch hart dafür gearbeitet, mit internationaler Zusammenarbeit und innovativem Unternehmertum. Unser Gewinnwachstum bot uns die Möglichkeit, weiter in unser Netzwerk, einen nachhaltigeren Geschäftsbetrieb, die Digitalisierung von Dienstleistungen und nicht zuletzt in unsere Mitarbeiter zu investieren. Dies macht uns in unseren Märkten konkurrenzfähiger."

Fotos sind über diesen Link verfügbar.

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist ein internationales Vertriebsunternehmen, das sich auf Stahlrohre sowie Rohr- und Rohranwendungen spezialisiert hat. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Zwijndrecht wurde 1924 gegründet und ist in nahezu allen Industriebereichen tätig. Die Gruppe verfügt über 70 Niederlassungen in 33 Ländern in ganz Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Nordamerika. Die 2.400 Mitarbeiter von Van Leeuwen verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Beschaffung, Verarbeitung, Projektmanagement, Logistik und Lagerplanung und arbeiten eng mit den Kunden in ihren Märkten zusammen. Die Kombination aus globaler Logistik und Wissen über Produkte und Kundenanwendungen macht Van Leeuwen zu einem führenden Unternehmen in seinen Märkten.

