Recordcijfers Van Leeuwen Buizen Groep in 2022

Recordcijfers in omzet en netto winst

Significante stijging omzet door hoog prijsniveau en sterke voorraadpositie

Aanzienlijke investeringen in het internationale netwerk

ZWIJNDRECHT, Nederland, 12 april 2023 /PRNewswire/ -- De Van Leeuwen Buizen Groep sloot 2022 af met recordcijfers in omzet en nettowinst. De wereldwijde markten en economie werden beïnvloed door de uitzonderlijke geopolitieke situatie, sterk oplopende energieprijzen en inflatie. Verstoring van aanvoerlijnen leidde opnieuw tot wereldwijd sterk oplopende materiaalprijzen. Het omzetcijfer steeg significant door een hoog prijsniveau in combinatie met een sterke voorraadpositie. De winstgroei bood ruimte om aanzienlijk te investeren in de onderneming.

De totale omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg in 2022 € 1.672 miljoen (2021: € 1.431 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 104 miljoen (2021: € 79 miljoen) en het nettoresultaat op € 88 miljoen (2021: € 64 miljoen). De solvabiliteit verbeterde tot 42,9% (2021: 40,7%).

De verstoring van de aanvoerlijnen resulteerde vooral begin 2022 in sterk oplopende materiaalprijzen in Europa. De marktvraag in onder meer het mechanical engineering-, civil engineering- en hydraulieksegment lag echter op een goed niveau. De meeste Europese distributiebedrijven van Van Leeuwen presteerden uitstekend. Gedurende de tweede helft van 2022 koelde de markt af en daalden de prijzen enigszins. De Van Leeuwen vestigingen buiten Europa profiteerden later in het jaar van de aantrekkende vraag in het energiesegment. Vestigingen in onder andere Noord-Amerika en Azië boekten mooie projecten. De onderneming in Australië presteerde opnieuw uitstekend.

De sterke winstgroei bood ruimte om wereldwijd aanzienlijk te investeren in de modernisering en uitbreiding van magazijnen en kantoren, logistieke en opslagsystemen en het machinepark. Daarnaast investeerde Van Leeuwen in het kader van haar duurzaamheidsstrategie ruim 5 miljoen euro in zonnepanelen op eigen daken, onder meer in Nederland, Duitsland en Roemenië.

De zeer gezonde financiële positie stelt de Van Leeuwen Buizen Groep in staat haar wereldwijde voorraden, in waarde verdubbeld door de hoge prijzen, op peil te houden. Het bedrijf is goed gepositioneerd om verder te groeien en te investeren in de onderneming.

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Onder bijzondere marktomstandigheden hebben we wederom records gebroken in zowel omzet als resultaat. We danken dit aan de sterke voorraadpositie en inkoopkracht van ons wereldwijde netwerk. Maar onze teams hebben er, met internationale samenwerking en innovatief ondernemerschap, ook hard voor gewerkt. De winstgroei bood kans verder te investeren in ons netwerk, verduurzaming van de bedrijfsvoering, digitalisering van de dienstverlening, en niet in de laatste plaats onze mensen. Dit geeft ons extra slagkracht in de markt."

Foto's zijn beschikbaar via deze link.

