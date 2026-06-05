CHIGEE bringt XR-1 auf den Markt: Eine bildschirmlose Motorrad-Dashcam, die jede Fahrt aufzeichnet und im entscheidenden Moment Alarm schlägt

Aufzeichnung mit 1080p und 60 fps vorne und hinten, automatischer Start, Sprachwarnungen und verdeckte Installation – jetzt Gold-Gewinner der MUSE Design Awards 2026.

SHENZHEN, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE hat heute die XR-1 vorgestellt, eine unauffällige Motorrad-Dashcam für Fahrer, die Schutz ohne zusätzlichen Aufwand suchen. Die XR-1 beginnt mit der Aufzeichnung, sobald das Motorrad gestartet wird, nimmt automatisch Aufnahmen von vorne und hinten auf und gibt den Status laut bekannt – anschließend verschwindet sie aus dem Blickfeld, sodass das Cockpit aufgeräumt bleibt und das ursprüngliche Erscheinungsbild des Motorrads erhalten bleibt.

The CHIGEE XR-1 — 2026 MUSE Design Awards Gold Winner. Hidden installation: the XR-1 main unit tucks discreetly inside the bike's bodywork.

Sobald das Motorrad losfährt, zeichnet das Gerät kontinuierlich im Hintergrund auf. Dank der Loop-Aufnahme werden die ältesten Clips überschrieben, sodass Fahrer sich nie um das Löschen von Dateien kümmern müssen. Eine proaktive Sprachführung überwacht den Aufnahmestatus, die SD-Karte, die Kameraverbindung und Systemfehler und meldet sich, sobald etwas beachtet werden muss – so können Fahrer mit der Gewissheit losfahren, dass das Gerät bereit ist, anstatt nur darauf zu hoffen. Die Sprachansagen sind auf Englisch, Japanisch, traditionellem Chinesisch und Koreanisch verfügbar.

Wenn etwas schiefgeht, schützt die XR-1 das, was wichtig ist. Die Notfall-Sperre erkennt plötzliche Stöße oder ungewöhnliche Bewegungen und sperrt den aktuellen Clip, damit er nicht überschrieben werden kann, und hilft dabei, das Filmmaterial zu bewahren, falls die Stromversorgung ohne Vorwarnung unterbrochen wird. Der Parking Guard hält auch nach dem Abstellen des Motors Wache und erwacht aus dem Energiesparmodus, um Stöße, Umkippen und Unfälle mit Fahrerflucht aufzuzeichnen, während der Fahrer abwesend ist.

Die Bildqualität basiert auf einem 64-Bit-Arm-Cortex-A53-Prozessor – derselben Plattform, die auch hinter dem Flaggschiff-Display AIO-6 von CHIGEE steckt – und ermöglicht 1080p-Aufnahmen mit bis zu 60 FPS, Smart HDR, einem 136°-Weitwinkel und intelligenter Stabilisierung für flüssige, klare Ergebnisse unter realen Fahrbedingungen. Die Clips werden über eine dedizierte 5-GHz-WLAN-Verbindung mit Geschwindigkeiten von über 10 MB/s an die CHIGEE GO-App übertragen – schnell genug, um sie zu speichern und zu teilen, noch bevor der Helm abgenommen wird.

Die nach CHIGEE-Standards entwickelte XR-1-Haupteinheit ist nach IP69K zertifiziert und verfügt über IP68-Kameras. Dank einer PC+TPU-Dual-Shot-Konstruktion und einer Kühlstruktur aus Aluminiumlegierung widersteht sie Regen, Vibrationen, Hitze und Hochdruckreinigung. Eine optionale GPS-Fernbedienung ermöglicht die Steuerung am Lenker und die Aufzeichnung der Fahrt.

Die CHIGEE XR-1 ist jetzt offiziell auf der offiziellen CHIGEE-Website zu einem Preis von 219 US-Dollar erhältlich.

Informationen zu CHIGEE

CHIGEE entwickelt intelligente Fahrtechnologie für Motorradfahrer und bringt damit die Intelligenz und Sicherheit von Autos auf zwei Räder.

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