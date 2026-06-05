CHIGEE lance la XR-1 : Une caméra embarquée pour moto sans écran qui enregistre chaque trajet et vous alerte au moment opportun

Enregistrement 1080p à 60 images par seconde à l'avant et à l'arrière, démarrage automatique, alertes vocales et installation discrète : lauréat d'une médaille d'or aux MUSE Design Awards 2026.

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE a annoncé aujourd'hui le lancement de la XR-1, une caméra embarquée discrète conçue pour les motards qui recherchent une protection sans complexité supplémentaire. La XR-1 commence à enregistrer dès que la moto est mise en marche, filme automatiquement l'avant et l'arrière du véhicule et annonce son état à voix haute, puis se range discrètement, laissant l'habitacle épuré et préservant l'aspect d'origine de la moto.

The CHIGEE XR-1 — 2026 MUSE Design Awards Gold Winner. Hidden installation: the XR-1 main unit tucks discreetly inside the bike's bodywork.

Une fois que la moto démarre, l'enregistrement se poursuit en continu en arrière-plan ; grâce à l'enregistrement en boucle, les clips les plus anciens sont automatiquement écrasés, ce qui évite aux motards d'avoir à faire le tri dans leurs fichiers. Un guidage vocal proactif surveille l'état de l'enregistrement, la carte SD, la connexion de la caméra et les erreurs système, et vous alerte dès qu'un problème nécessite votre attention. Ainsi, les cyclistes partent en sachant que l'appareil est prêt, sans avoir à espérer qu'il le soit. Les messages vocaux sont disponibles en anglais, en japonais, en chinois traditionnel et en coréen.

En cas de problème, le XR-1 protège ce qui compte vraiment. La fonction Emergency Lock détecte les chocs soudains ou les mouvements anormaux et verrouille le clip en cours d'enregistrement afin qu'il ne puisse pas être écrasé, ce qui permet de préserver les séquences en cas de coupure de courant imprévue. Le système Parking Guard veille sur le véhicule après l'arrêt du moteur, en se réveillant de son état de veille pour enregistrer les chocs, les renversements et les délits de fuite en l'absence du conducteur.

La qualité d'image repose sur un processeur Arm Cortex-A53 64 bits — la même plateforme que celle qui équipe l'écran phare AIO-6 de CHIGEE – permettant un enregistrement en 1080p à 60 images par seconde, avec Smart HDR, un angle de vue grand angle de 136° et une stabilisation intelligente pour des résultats fluides et nets en conditions réelles de conduite. Les clips sont transférés vers l'application CHIGEE GO via une connexion Wi-Fi dédiée à 5 GHz à des vitesses supérieures à 10 Mo/s, ce qui est suffisamment rapide pour les enregistrer et les partager avant même d'avoir retiré le casque.

Conçue selon les normes CHIGEE, l'unité principale du XR-1 est classée IP69K avec des caméras IP68, utilisant une construction PC+TPU à deux plans et une structure thermique en alliage d'aluminium pour résister à la pluie, aux vibrations, à la chaleur et au lavage à haute pression. Une télécommande GPS en option permet de commander l'appareil depuis le guidon et d'enregistrer le parcours.

La CHIGEE XR-1 est désormais officiellement en vente sur le site officiel de CHIGEE, au prix de 219 USD.

À propos de CHIGEE

CHIGEE développe des technologies de conduite connectées pour les motards, apportant aux deux-roues le niveau d'intelligence et de sécurité des voitures.

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