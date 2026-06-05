CHIGEE lance le SR-1 : radar 77 GHz de qualité automobile conçu pour les motos

Détection des angles morts, aide au changement de voie, alertes de dépassement et alerte de collision par l'arrière pour pratiquement tous les vélos.

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE a annoncé aujourd'hui le lancement du système radar à ondes millimétriques SR-1, un dispositif d'assistance au conducteur spécifique aux motocyclettes qui apporte une sécurité radar de niveau automobile aux conducteurs de presque toutes les motos. Articulé autour d'un capteur 77 GHz de qualité automobile, le SR-1 surveille en permanence la zone située derrière et à côté de la moto, alertant les conducteurs de la présence de véhicules dans l'angle mort, de changements de voie dangereux, de dépassements risqués et de la circulation en approche rapide.

The complete CHIGEE SR-1 system, with integrated warning indicators. The SR-1 module installed on the bike, warning light active.

Plutôt que d'adapter un système prévu pour les voitures aux deux roues, CHIGEE a conçu le SR-1 en fonction de la façon dont les motos se déplacent dans la circulation. Il exécute simultanément quatre algorithmes d'avertissement indépendants (détection d'angle mort, assistance au changement de voie, alerte de dépassement actif et alerte de collision par l'arrière), chacun étant adapté à un scénario de conduite distinct dont la sensibilité est réglable.

La fréquence de 77 GHz offre une précision de l'ordre du millimètre lors de la mesure de la distance et de la vitesse relative, tout en filtrant les interférences des panneaux et autres signaux routiers. Une antenne 2Tx/4Rx balaie une zone de 110° derrière la moto avec une portée de détection allant jusqu'à 70 mètres, fonctionnant sous la pluie, dans le brouillard, dans la poussière et dans l'obscurité.

Le SR-1 fonctionne également dans les deux sens. Un voyant lumineux intégré au module radar clignote automatiquement lorsqu'un véhicule se rapproche dangereusement par l'arrière, alertant ainsi le conducteur en approche et transformant un capteur passif en un dispositif de sécurité actif.

L'installation est simple : le module se monte sur l'arrière, les indicateurs se fixent sur les rétroviseurs et un seul faisceau est relié au circuit 12 V. Les indicateurs inclus fournissent des avertissements de base sans nécessiter d'affichage, tandis que le couplage avec les écrans CHIGEE AIO-5 et AIO-6 ajoute des données radar à l'écran et des alertes sonores. Le kit de rétroviseurs radar CG BSD, disponible en option, intègre les indicateurs directement dans les rétroviseurs.

« Nous voulions donner à chaque moto une dose supplémentaire d'authenticité, avec un matériel construit selon les normes automobiles », a déclaré l'équipe de CHIGEE.

Le CHIGEE SR-1 est désormais officiellement en vente sur le site Web officiel de CHIGEE, au prix de 219 dollars.

Le SR-1 est une assistance au pilote et ne peut pas supprimer tous les risques, les pilotes devant toujours vérifier les rétroviseurs et rester attentifs à la situation routière.

À propos de CHIGEE

CHIGEE développe des technologies de conduite connectées pour les motards, apportant aux deux-roues le niveau d'intelligence et de sécurité des voitures.

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