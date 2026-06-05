CHIGEE lanzaSR-1: Radar de 77 GHz de grado automoción diseñado para motocicletas

Detección de punto ciego, asistente de cambio de carril, alertas de adelantamiento y aviso de colisión trasera de ajuste universal para prácticamente cualquier moto.

SHENZHEN, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CHIGEE anunció hoy el sistema de radar de ondas milimétricas SR-1, un dispositivo de asistencia al conductor específico para motocicletas que ofrece la seguridad de un radar de automoción a los motociclistas de casi cualquier moto. Construido alrededor de un sensor de 77 GHz de grado automoción, el SR-1 monitorea continuamente el área detrás y a los lados de la motocicleta, alertando al conductor sobre vehículos ocultos, cambios de carril inseguros, adelantamientos arriesgados y tráfico que se acerca rápidamente.

The complete CHIGEE SR-1 system, with integrated warning indicators. The SR-1 module installed on the bike, warning light active.

En lugar de adaptar un sistema de automóvil a las dos ruedas, CHIGEE diseñó el SR-1 específicamente para la forma en que las motocicletas se mueven en el tráfico. Ejecuta cuatro algoritmos de alerta independientes simultáneamente: detección de punto ciego, asistente de cambio de carril, alerta de adelantamiento activo y alerta de colisión trasera, cada uno ajustado a un escenario de conducción distinto, con sensibilidad regulable.

La frecuencia de 77 GHz ofrece una precisión milimétrica al medir la distancia y la velocidad relativa, filtrando al mismo tiempo las interferencias de señales de tráfico y otros dispositivos de señalización vial. Una antena 2Tx/4Rx barre un campo de 110° detrás de la motocicleta con un alcance de detección de hasta 70 metros, funcionando incluso con lluvia, niebla, polvo y oscuridad.

El SR-1 también funciona en ambos sentidos. Una luz de alta luminosidad integrada en el módulo de radar parpadea automáticamente cuando un vehículo se acerca peligrosamente rápido por detrás, alertando al conductor que se aproxima, convirtiendo así un sensor pasivo en un dispositivo de seguridad activa.

La instalación es sencilla: el módulo se monta en la parte trasera, los indicadores se fijan a los retrovisores y un único cable se conecta al circuito de 12 V. Los indicadores incluidos proporcionan advertencias básicas sin necesidad de pantalla, mientras que la combinación con las pantallas CHIGEE AIO-5 y AIO-6 añade datos de radar en pantalla y alertas sonoras. Un kit opcional de retrovisores con radar CG BSD integra los indicadores directamente en los retrovisores.

"Queríamos ofrecer a cada motocicleta una experiencia adicional genuina, con un hardware fabricado con estándares de automoción", declaró el equipo de CHIGEE.

El CHIGEE SR-1 ya está a la venta en la página web oficial de CHIGEE, con un precio de 219 dólares estadounidenses.

El SR-1 es un producto de asistencia al conductor y no elimina todos los riesgos; los conductores siempre deben revisar los retrovisores y estar atentos a las condiciones de la carretera.

Acerca de CHIGEE

CHIGEE desarrolla tecnología de conducción inteligente para motociclistas, aportando inteligencia y seguridad propias de los automóviles a las dos ruedas.

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