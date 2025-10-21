CHIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1

- C HIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicader o para motocicleta XR-1 en EICMA 2025

SHENZHEN, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, una marca de tecnología de conducción inteligente, exhibirá una línea de nuevos productos de seguridad y grabación en EICMA 2025. Los visitantes pueden experimentar el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1 en el pabellón 11, T44 en Fiera Milano del 4 al 9 de noviembre.

Novedades

CHIGEE brings CG Radar (BSD mirror) and XR-1 dash cam to EICMA 2025. Hall 11, Booth T44, Nov 4–9.

Radar CG con espejo retrovisor BSD

Un sistema integrado de radar y espejo, diseñado para ayudar a los conductores a estar atentos a los vehículos que se aproximan por detrás y a los puntos ciegos.

Características principales:

Radar de ondas milimétricas de 77 GHz para automoción para una detección precisa de zonas ciegas y zonas traseras

Reconocimiento inteligente con alertas de aproximación trasera/seguimiento de cerca

Luz estroboscópica integrada de alto brillo para advertencias claras de puntos ciegos

Brillo automático para visibilidad diurna y nocturna

Compatible con pantallas CHIGEE AIO e indicadores de espejo retrovisor BSD

C ámara d e salpicader o para motocicleta XR-1

Una cámara de salpicadero compacta y de doble canal diseñada para viajes y turismo diarios.

Características principales:

Grabación dual de 1080p a 60 fps para imágenes fluidas y detalladas.

Lentes gran angular de 137° para capturar más de la carretera.

Clasificación IP68 para protección contra el polvo y el agua.

Wi-Fi 5G para previsualizaciones y descargas más rápidas a la aplicación CHIGEE GO.

Almacenamiento eMMC integrado para una grabación confiable sin tarjetas separadas.

CHIGEE continúa enfocándose en un diseño centrado en el conductor, que mejora la seguridad y simplifica la propiedad. El radar CG aumenta la detección de puntos ciegos y la visibilidad trasera con alertas claras e intuitivas. El XR-1 ofrece una alta velocidad de fotogramas, una construcción duradera y una conectividad perfecta para los conductores que desean evidencia y recuerdos confiables de cada viaje.

"Nuestro objetivo es simple: hacer que cada viaje sea más seguro e inteligente, manteniendo la instalación y el uso diario sencillos", afirmó el equipo de CHIGEE. "Esperamos conocer a los conductores en EICMA y mostrarles la nueva línea".

Visite CHIGEE en EICMA

Evento: EICMA 2025

Fechas: 4–9 de noviembre

Lugar: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Milán, Italia

Expositor: Hall 11, T44

Contact o para medios

CHIGEE PR Team

E-mail: [email protected]

Sitio web: https://www.chigee.com/

A cerca de CHIGEE

CHIGEE es una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de sistemas de conducción inteligentes y accesorios para motocicletas que mejoran la seguridad, el rendimiento y el disfrute de la conducción. Con una comunidad global de apasionados motociclistas, CHIGEE continúa expandiendo los límites del motociclismo conectado.

