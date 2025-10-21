CHIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1
- C HIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicader o para motocicleta XR-1 en EICMA 2025
SHENZHEN, China, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, una marca de tecnología de conducción inteligente, exhibirá una línea de nuevos productos de seguridad y grabación en EICMA 2025. Los visitantes pueden experimentar el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1 en el pabellón 11, T44 en Fiera Milano del 4 al 9 de noviembre.
Novedades
Radar CG con espejo retrovisor BSD
Un sistema integrado de radar y espejo, diseñado para ayudar a los conductores a estar atentos a los vehículos que se aproximan por detrás y a los puntos ciegos.
Características principales:
- Radar de ondas milimétricas de 77 GHz para automoción para una detección precisa de zonas ciegas y zonas traseras
- Reconocimiento inteligente con alertas de aproximación trasera/seguimiento de cerca
- Luz estroboscópica integrada de alto brillo para advertencias claras de puntos ciegos
- Brillo automático para visibilidad diurna y nocturna
- Compatible con pantallas CHIGEE AIO e indicadores de espejo retrovisor BSD
C ámara d e salpicader o para motocicleta XR-1
Una cámara de salpicadero compacta y de doble canal diseñada para viajes y turismo diarios.
Características principales:
- Grabación dual de 1080p a 60 fps para imágenes fluidas y detalladas.
- Lentes gran angular de 137° para capturar más de la carretera.
- Clasificación IP68 para protección contra el polvo y el agua.
- Wi-Fi 5G para previsualizaciones y descargas más rápidas a la aplicación CHIGEE GO.
- Almacenamiento eMMC integrado para una grabación confiable sin tarjetas separadas.
CHIGEE continúa enfocándose en un diseño centrado en el conductor, que mejora la seguridad y simplifica la propiedad. El radar CG aumenta la detección de puntos ciegos y la visibilidad trasera con alertas claras e intuitivas. El XR-1 ofrece una alta velocidad de fotogramas, una construcción duradera y una conectividad perfecta para los conductores que desean evidencia y recuerdos confiables de cada viaje.
"Nuestro objetivo es simple: hacer que cada viaje sea más seguro e inteligente, manteniendo la instalación y el uso diario sencillos", afirmó el equipo de CHIGEE. "Esperamos conocer a los conductores en EICMA y mostrarles la nueva línea".
Visite CHIGEE en EICMA
Evento: EICMA 2025
Fechas: 4–9 de noviembre
Lugar: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Milán, Italia
Expositor: Hall 11, T44
Contact o para medios
CHIGEE PR Team
E-mail: [email protected]
Sitio web: https://www.chigee.com/
A cerca de CHIGEE
CHIGEE es una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de sistemas de conducción inteligentes y accesorios para motocicletas que mejoran la seguridad, el rendimiento y el disfrute de la conducción. Con una comunidad global de apasionados motociclistas, CHIGEE continúa expandiendo los límites del motociclismo conectado.
Facebook: Chigee Global
Instagram: @chigeeglobal
Youtube: Chigee Official
