CHIGEE stellt auf der EICMA 2025 CG-Radar mit BSD-Rückspiegel und die Motorrad-Dashcam XR-1 vor

News provided by

CHIGEE

Oct 21, 2025, 03:00 ET

SHENZHEN, China, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, eine Marke für intelligente Fahrtechnologie, wird auf der EICMA 2025 eine Reihe neuer Sicherheits- und Aufzeichnungsprodukte vorstellen. Besucher können das CG Radar mit BSD Rückspiegel und die XR-1 Dash Cam für Motorräder in Halle 11, T44 vom 4.-9. November auf der Fiera Milano erleben.

Was gibt es Neues?

Continue Reading
CHIGEE brings CG Radar (BSD mirror) and XR-1 dash cam to EICMA 2025. Hall 11, Booth T44, Nov 4–9.
CHIGEE brings CG Radar (BSD mirror) and XR-1 dash cam to EICMA 2025. Hall 11, Booth T44, Nov 4–9.

CG-Radar mit BSD-Rückspiegel

Ein integriertes Radar- und Spiegelsystem, das Fahrern dabei hilft, sich der von hinten und aus toten Winkeln herannahenden Fahrzeuge bewusst zu bleiben.

Die wichtigsten Highlights:

  • 77-GHz-mmWave-Radar in Automobilqualität für präzise Erkennung des hinteren Bereichs und des toten Winkels
  • Intelligente Erkennung mit Warnungen bei Annäherung von hinten/zu dichtem Auffahren
  • Integrierte hochhelle Blinkleuchte für klare Warnungen im toten Winkel
  • Automatische Helligkeitsanpassung für gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
  • Kompatibel mit CHIGEE AIO-Displays und BSD-Rückspiegelanzeigen

XR-1 Dash Cam für Motorräder

Eine kompakte, zweikanalige Dash Cam, die für das tägliche Fahren und Touren entwickelt wurde.

Die wichtigsten Highlights:

  • Duale 1080p-Aufzeichnung mit 60 fps für flüssige, detailreiche Aufnahmen
  • 137° Weitwinkelobjektive, um mehr von der Straße einzufangen
  • Schutzklasse IP68 für Staub- und Wasserschutz
  • 5G-WLAN für schnellere Vorschauen und Downloads in die CHIGEE GO-App
  • Integrierter MMC-Speicher für zuverlässige Aufzeichnungen ohne separate Karten

CHIGEE konzentriert sich weiterhin auf ein fahrerorientiertes Design, das das Sicherheitsbewusstsein erhöht und die Nutzung vereinfacht. Der CG Radar erhöht das Bewusstsein für tote Winkel und Annäherungen von hinten durch klare, intuitive Warnmeldungen. Die XR-1 bietet Fahrern, die zuverlässige Beweise und Erinnerungen von jeder Fahrt wünschen, eine hohe Bildfrequenz, eine robuste Konstruktion und nahtlose Konnektivität.

„Unser Ziel ist einfach: Wir möchten jede Fahrt sicherer und intelligenter machen und gleichzeitig die Installation und den täglichen Gebrauch unkompliziert halten", so das CHIGEE-Team. „Wir freuen uns darauf, die Fahrer auf der EICMA zu treffen und ihnen die neue Produktpalette vorzustellen."

CHIGEE auf der EICMA sehen

Veranstaltung: EICMA 2025
Termine: 4. bis 9. November
Veranstaltungsort: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Mailand, Italien
Stand: Halle 11, T44

Medienkontakt

CHIGEE PR Team
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.chigee.com/

Informationen zu CHIGEE

CHIGEE ist ein Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung von intelligenten Fahrsystemen und Motorradzubehör verschrieben hat, die die Sicherheit, die Leistung und den Fahrspaß erhöhen. Mit einer weltweiten Community von begeisterten Motorradfahrern geht CHIGEE immer weiter, um die Grenzen des vernetzten Motorradfahrens zu erweitern.

Facebook: Chigee Global
Instagram: @chigeeglobal
Youtube: Chigee Official

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799698/CHIGEE_brings_CG_Radar__BSD_mirror__and_XR_1_dash_cam_to_EICMA_2025__Hall_11__Booth_T44__Nov_4_9.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601473/CHIGEE_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CHIGEE presenta all'EICMA 2025 il radar CG con specchietto retrovisore BSD e la dash cam per motociclette XR-1

CHIGEE presenta all'EICMA 2025 il radar CG con specchietto retrovisore BSD e la dash cam per motociclette XR-1

CHIGEE, un marchio di tecnologie per la guida intelligente, presenterà all'EICMA 2025 una gamma di nuovi prodotti per la sicurezza e la registrazione....
CHIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1

CHIGEE presenta el radar CG con espejo retrovisor BSD y la cámara de salpicadero para motocicleta XR-1

CHIGEE, una marca de tecnología de conducción inteligente, exhibirá una línea de nuevos productos de seguridad y grabación en EICMA 2025. Los...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics