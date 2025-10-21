À l'occasion d'EICMA 2025, CHIGEE présente le Radar CG avec le rétroviseur BSD et la caméra de tableau de bord XR-1 pour moto

SHENZHEN, Chine, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, une marque de technologie de conduite intelligente, présentera une gamme de nouveaux produits de sécurité et d'enregistrement au cours d'EICMA 2025. Les visiteurs pourront découvrir le radar CG avec le rétroviseur de détection d'angle mort (BSD) et la caméra de tableau de bord XR-1 pour moto dans le Hall 11, T44 à Fiera Milano du 4 au 9 novembre.

Nouveautés

Radar CG avec rétroviseur BSD (détection d'angle mort)

Système intégré de radar et de rétroviseur conçu pour aider les conducteurs à rester conscients des véhicules approchant par l'arrière et des zones aveugles.

Points essentiels :

77 GHz radar à ondes millimétriques de qualité automobile pour une détection précise de l'arrière et de la zone aveugle

Reconnaissance intelligente avec alertes d'approche et de recul

Stroboscope intégré à haute luminosité pour des avertissements clairs dans l'angle mort

Luminosité automatique pour une visibilité de jour comme de nuit

Fonctionne avec les écrans CHIGEE AIO les indicateurs de rétroviseurs BSD

Caméra de tableau de bord XR-1 de moto

Une caméra de tableau de bord compacte, à deux canaux, conçue pour la conduite quotidienne et le tourisme.

Points essentiels :

Double enregistrement 1080p, 60 fps pour des images fluides et détaillées

Lentilles grand angle 137° pour saisir une plus grande partie de la route

IP68 pour la protection contre la poussière et l'eau

5G Wi-Fi pour des prévisualisations et des téléchargements plus rapides sur l'application CHIGEE GO

Carte eMMC (carte multimédia) intégrée pour un enregistrement fiable sans cartes séparées

CHIGEE continue de privilégier une conception axée sur le conducteur, qui améliore la sensibilisation à la sécurité et simplifie la prise en charge du véhicule. Le radar CG renforce la détection de l'angle mort et de l'approche arrière grâce à des alertes claires et intuitives. La XR-1 offre une clarté à haute intensité, une construction durable et une connectivité transparente aux motards qui veulent des preuves et des souvenirs fiables à chaque fois qu'ils se déplacent.

« Notre objectif est simple : rendre chaque trajet plus sûr et plus intelligent tout en simplifiant l'installation et l'utilisation quotidienne », a déclaré l'équipe de CHIGEE. « Nous sommes impatients de rencontrer les motards à EICMA et de leur présenter notre nouvelle gamme. »

Rencontrer CHIGEE à EICMA

Événement : EICMA 2025

Dates : 4-9 novembre

Lieu : Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Milan, Italie

Stand : Hall 11, T44

À propos de CHIGEE

CHIGEE est une entreprise technologique qui se consacre au développement de systèmes de conduite intelligents et d'accessoires pour motos qui améliorent la sécurité, les performances et le plaisir de conduire. Forte d'une communauté mondiale de motards passionnés, CHIGEE continue de repousser les limites de la moto connectée.

