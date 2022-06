China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) a lancé le système d'exploitation INDICS-OS et le cerveau numérique industriel

Une nouvelle génération de « chip » de la plate-forme d'interconnexion industrielle - système d'exploitation INDICS-OS a été lancé sur la conférence. INDICS-OS est une nouvelle génération de système d'exploitation avec l'intelligence ouverte et la collaboration nuage-bord, est un connecteur de ressources industrielles, un facilitateur de données industrielles et un accélérateur de développement d'applications dans l'ère de l'économie numérique. INDICS-OS permet de rapidement connecter la machine et le monde numérique, de réaliser l'abstraction et l'intégration des ressources numériques ainsi que le développement agile à guichet unique d'applications industrielles de jumelle numérique + ligne numérique. INDICS-OS se caractérise par « six tout » : connexion des ressources industrielles avec l'ouverture de tous les éléments, construction d'applications de jumelle numérique avec l'interconnexion de tous les échelons, architecture de disposition en nuage mélangé flexible avec toutes les topologies, capacité de service autonome de toute l'innovation, ensemble des outils de développement intégré de toute la série et autonomisation des partenaires tout écologique.

En plus, un outil numérique industriel -cerveau numérique industriel a été lancé sur la conférence. Le cerveau numérique industriel est un produit intelligent d'analyse et de traitement industriels développé dans le but de maintenir la sécurité et la stabilité de la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement, de supporter et de construire un système d'industries modernes. Ce produit porte trois avantages excellents, à savoir : la méthodologie de l'économie industrielle adaptée à l'époque ; les ressources de données industrielles complètes et précises ; la nouvelle génération de technologie numérique autonome et contrôlable. Le cerveau numérique industriel du CASICloud est déjà mis en œuvre par plusieurs ministères et commissions, gouvernements locaux, entreprises « maître de chaîne » et « tête de chaîne ». Pour optimiser la disposition industrielle des capitaux publics, il rend service aux entreprises à capitaux publics et entreprises centrales dans la formation rapide de « tête de chaîne » dans la chaîne industrielle moderne, joue un rôle de support principal et d'entraînement dans le développement intégré ; pour construire la chaîne industrielle de l'économie numérique couvrant les différentes provinces et villes du pays et plus de 700 subdivisions et l'arborescence des chaînes d'innovation, il rend services au Ministère de la science et de la technologie et à la Commission nationale du développement et de la réforme dans la décision scientifique de l'industrie de l'économie numérique ; il contribue à la construction du système industriel moderne et favorise le développement coordonné de la zone Beijing-Tianjin-Hebei.

Du premier Forum du Sommet de l'Internet industriel 2017 jusqu'à la Conférence Internationale de l'Internet Industriel 2022, l'activité a eu lieu pour six sessions consécutives. En tant que le premier lot de plate-forme de service public de l'Internet industriel du monde et la première plate-forme de service public de l'Internet industriel en Chine créée par China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC), la plate-forme CASICloud est constamment mise au jour et transformée. Elle porte la capacité de service d'ingénierie des systèmes intersectoriels et inter-domaines de pointe dans le secteur, la capacité d'intégration et d'innovation de technologie de fabrication et de technologie information, la capacité de service de l'Internet industriel sûre et contrôlable, l'écologie de plate-forme parfaite et la capacité de support de service public, la capacité pratique de formation des talents avec l'intégration de production et éducation. La perspective de construire une entreprise de plate-forme d'Internet industriel au premier rang mondial est de plus en plus claire.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1842218/Casicloud_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842219/Casicloud_pic_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842220/Casicloud_pic1.jpg

