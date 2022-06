China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) lanza a bombo y platillo el sistema operativo INDICS-OS y el cerebro digital de carácter industrial

BEIJING, 17 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El 15 de junio de 2022, se inauguró la Conferencia Mundial sobre Internet Industrial 2022 en la nube, con el tema de "Desarrollo Innovador de Internet Industrial, Construcción de un Nuevo Futuro de Economía Digital", en la cual participaron los invitados especiales como los miembros de Chinese Academy of Engineering (CAE) Wu Hequan, Li Bohu, Liu Yunjie, Gao Wen y Wei Yiyin, el miembro extranjero de CAE y el de German Academy of Science and Engineering (GASE) Otto Heinrich Herzog, así como Ge Xingfu, el miembro de German Academy of Science and Engineering (GASE) a pronunciar sus discursos temáticos.