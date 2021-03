Este é o primeiro voo de carga fretado intercontinental da China a fornecer vacinas contra a COVID-19. A Eastern Air Logistics Co, a unidade de carga da China Eastern Airlines, foi a responsável por este voo.

A vice-presidente da República Dominicana e chefe do Gabinete de Saúde, Raquel Pena, recebeu no aeroporto as vacinas desenvolvidas pela China, declarando que as vacinas chinesas trouxeram esperança ao povo dominicano.

Muitos países expressaram sua disposição de comprar e aplicar as vacinas contra a COVID-19 da China. O frete aéreo é a melhor solução de transporte em termos de conveniência, eficiência e segurança.

Legenda: China Eastern transporta vacinas para a República Dominicana.

FONTE China Eastern Airlines

