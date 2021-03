Toto je prvý medzikontinentálny charterový let z Číny, ktorým boli dodané očkovacie látky proti COVID-19. Za tento let bola zodpovedná spoločnosť Eastern Air Logistics Co, nákladná jednotka spoločnosti China Eastern Airlines.

Viceprezident a vedúci kabinetu zdravotníctva v Dominikánskej republike Raquel Pena privítal príchod vakcín vyvinutých v Číne na letisku s tým, že čínske vakcíny priniesli obyvateľom Dominikánskej republiky nádej.

Pomerne veľa krajín vyjadrilo ochotu nakupovať a používať čínske vakcíny proti COVID-19. Letecká doprava je najlepším dopravným riešením, pokiaľ ide o pohodlie, efektívnosť a bezpečnosť.

Odkazy na obrázkové prílohy:

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=387528

Titulok: Letecká spoločnosť China Eastern prepravila vakcíny do Dominikánskej republiky.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474066/Vaccines.jpg

SOURCE China Eastern Airlines