China Matters présente la vidéo « La course en tweed au rythme de Pékin » dépeignant le cyclisme chic à Pékin

PÉKIN, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Faire du vélo, ce n'est pas seulement participer à des courses intenses et se rendre au travail sur des autoroutes encombrées. Justin Kwan, originaire des États-Unis, aime passer son temps libre à traverser la ville à vélo, habillé de façon un peu plus élégante que le cycliste moyen.

Justin Kwan-Tweed Run in a Beijing Rhythm

Après avoir étudié dans des universités de province et être parvenu à s'installer à Pékin, Justin a créé sa propre marque de costumes sur mesure. S'inspirant de la célèbre course en tweed, Justin a lancé le « Tour en costume intello », où les participants enfilent leurs costumes les plus élégants et les plus chics pour traverser la ville de Pékin.

Dans cette vidéo, Justin révèle que les hutongs (petites ruelles) restent ses endroits préférés pour se balader après avoir traversé les sites anciens et modernes de Pékin,

"Dans les hutongs, on trouve beaucoup d'espaces vraiment créatifs, qu'il s'agisse de petits cafés, de restaurants ou de lieux historiques", explique Justin.

Avec une topographie plate, Pékin est une destination cycliste idéale pour Justin et ses amis du monde entier. La grande ville abrite également d'innombrables sites, tant historiques que modernes, qui sont facilement accessibles à vélo. Au fil des ans, des mesures ont été mises en œuvre à Pékin pour rendre le vélo plus sûr et plus pratique, comme la construction d'autoroutes réservées aux cyclistes et l'amélioration du système de partage de vélos.

Pour Justin, le vélo n'est plus un moyen de transport, mais plutôt un mode de vie. « Je veux promouvoir la durabilité. (Montrer aux gens) combien il est facile de laisser tomber la voiture et de monter sur un vélo », a déclaré Justin.

Contact : Jane Cheng

Tél:008610-68996566

E-mail:[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Ji08olLPN9o

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735490/China_Matters_Logo.jpg

SOURCE China Matters