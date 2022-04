China Matters retrace l'histoire du plus grand fabricant de guitares au monde

PÉKIN, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Zheng'an est une petite ville située dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Malgré sa taille modeste, elle est déjà devenue le plus grand fabricant de guitares au monde, avec un parc industriel regroupant plus de 100 entreprises et usines liées à la guitare, produisant 6 millions d'exemplaires par an et exportant vers plus de 30 pays et régions.