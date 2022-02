China Matters vous emmène à la station de ski de Guizhou en Chine

BEIJING, 12 février 2022 /PRNewswire/ -- Dans le sud de la Chine humide et étouffant, où la neige est à peine visible, les sports d'hiver ne sont pas censés être une activité domestique.

Mais le ski et d'autres sports de glace et de neige sont désormais considérés comme des loisirs officiels et locaux dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Le Yushe Snow Resort est déjà une carte de visite de Guizhou, contrairement l'impression qu'il donne de l'extérieur.