GUANGZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Chinas Streben nach einer hochwertigen Entwicklung wird bemerkenswerte positive Ausstrahlungseffekte für die Weltwirtschaft haben, den Handel erleichtern und zu den weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen beitragen, so die Teilnehmer eines derzeit stattfindenden internationalen Forums in der südchinesischen Stadt Guangzhou.

Die Konferenz „Understanding China -- Greater Bay Area Dialogue" mit dem Thema „Chinese modernization and new opportunities for the world" (Die chinesische Modernisierung und neue Chancen für die Welt), die vom 18. bis 20. April stattfindet, hat namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus dem In- und Ausland angezogen.

Fred Hu, Vorsitzender der Primavera Capital Group, ließ verlauten, dass die hochwertige Entwicklung Chinas von großer Bedeutung für die Förderung der Produktion und des Außenhandels und für die Gewährleistung der Sicherheit der globalen Lieferkette sei.

„Chinas Wirtschaftskraft hat sich in den 40 Jahren seines rasanten Wachstums erheblich verbessert und spielt nun eine zunehmend größere Rolle in der Weltwirtschaft", sagte Hu.

Er nannte die Tatsache, dass Chinas Bruttoinlandsprodukt 18,5 Prozent des weltweiten Gesamtvolumens im Jahr 2021 ausmachen würde, was deutlich über den 7,7 Prozent von 2001 liege.

Gordon Brown, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs, würdigte ebenfalls den Beitrag Chinas zur Weltwirtschaft und sagte, das schnelle Wachstum des Landes sei etwas, wovon jeder westliche Finanzminister „nur träumen könne".

Im Zuge seines wirtschaftlichen Aufschwungs ist China inzwischen zu einem wichtigen Handelspartner für mehr als 140 Länder und Regionen geworden und hat seine Position als größtes Land im weltweiten Warenhandel gefestigt, so Hu.

Der Aufstieg des Landes innerhalb des Welthandelssystems wird nicht nur durch seine große Bevölkerung, sein riesiges Territorium und sein großes wirtschaftliches Ausmaß begünstigt, sondern auch durch ein günstiges Geschäftsumfeld und institutionelle Vereinbarungen in Form von Handelsabkommen, so Hu.

Goh Chok Tong, der ehemalige Premierminister von Singapur, schloss sich den Worten von Hu an und sagte voraus, dass die ASEAN die Chancen, die sich aus dem anhaltenden Wachstum Chinas ergeben, durch eine Aufwertung des Freihandelsabkommens zwischen der ASEAN und China nutzen werde.

Eine substanzielle Verbesserung des Abkommens werde den Weg für eine tiefere regionale Wirtschaftsintegration und ein stärkeres regelbasiertes multilaterales Handelssystem ebnen, so Goh.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Hu, er sei davon überzeugt, dass Chinas kontinuierliche Bemühungen zur Ausweitung der Öffnung das Vertrauen der ausländischen Unternehmen stärken und stabilere und nachhaltige Handels- und Investitionsbeziehungen schaffen werden.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der qualitativ hochwertigen Entwicklung Chinas sei die grüne Entwicklung, die nach Ansicht von Hu darin bestehe, so schnell wie möglich kohlenstofffreie Emissionen zu erreichen und bei der Bekämpfung des Klimawandels eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Laurence Tubiana, Geschäftsführerin der European Climate Foundation, sagte, China sei jetzt ein globaler Verfechter sauberer Energie.

Das Streben des Landes nach doppelten Kohlenstoffzielen, die rasche Einführung von erneuerbaren Energien und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen seien allesamt vielversprechende Zeichen, fügte Tubiana hinzu.

„Die Welt braucht China, um die Dekarbonisierung erschwinglich zu machen, und genau das hat China in der Vergangenheit für eine ganze Reihe von sauberen Energien getan", so Tubiana.

China solle die Energiewende frühzeitig vollenden, seine Position als weltweit führender Akteur im Kampf gegen den Klimawandel weiter festigen und die nachhaltige Entwicklung der Welt fördern, so Hu.

Zu diesem Zweck solle China grüne Technologien nutzen, die Unterstützung für die Dekarbonisierung und grüne Finanzierungen ausbauen und den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix erhöhen, so Hu.

