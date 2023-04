Desenvolvimento de alta qualidade da China terá efeitos colaterais positivos

GUANGZHOU, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A busca da China pelo desenvolvimento de alta qualidade produzirá efeitos colaterais positivos notáveis para a economia global, facilitando o comércio e contribuindo para os esforços globais de descarbonização, de acordo com participantes de um fórum internacional em andamento na cidade de Guangzhou, no sul da China.

A conferência, Entendendo a China -- Diálogo da Área da Grande Baía, com o tema "Chinese modernization and new opportunities for the world", agendada para 18 a 20 de abril, atraiu figuras célebres das comunidades políticas, acadêmicas e econômicas globais, nacionais e estrangeiras.

Fred Hu, presidente do Primavera Capital Group, disse que o desenvolvimento de alta qualidade da China é de grande importância para promover a produção e o comércio exterior e garantir a segurança da cadeia de suprimentos global.

"A força econômica da China melhorou significativamente ao longo de 40 anos de rápido crescimento e agora assumiu um papel cada vez maior na economia mundial", disse Hu.

Ele citou o fato de que o produto interno bruto da China representou 18,5% do total global em 2021, muito acima dos 7,7% registrados em 2001.

Gordon Brown, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, também reconheceu a contribuição da China para a economia global, dizendo que o rápido crescimento do país é algo que qualquer ministro das finanças ocidental "só pode sonhar".

Juntamente com sua decolagem econômica, a China agora se tornou um importante parceiro comercial para mais de 140 países e regiões, consolidando sua posição como o maior país no comércio global de mercadorias, observou Hu.

A ascensão do país no sistema de comércio global é respaldada não apenas por sua grande população, vasto território e grande escala econômica, mas também por seu ambiente de negócios favorável e arranjos institucionais feitos na forma de acordos comerciais, disse Hu.

O ministro sênior emérito de Singapura, Goh Chok Tong, ecoou as palavras de Hu, prevendo que a ASEAN aproveitará as oportunidades decorrentes do crescimento contínuo da China, atualizando o acordo de livre comércio ASEAN-China.

Uma atualização substancial do acordo abrirá caminho para uma integração econômica regional mais profunda e um sistema de comércio multilateral mais forte baseado em regras, disse Goh.

Olhando para o futuro, Hu disse que acredita que os esforços contínuos da China na expansão da abertura impulsionarão a confiança das empresas estrangeiras e estabelecerão laços comerciais e de investimento mais estáveis e sustentáveis.

Outra parte importante do desenvolvimento de alta qualidade da China é o desenvolvimento verde, que Hu acredita que significa alcançar metas de emissão zero de carbono o mais rápido possível e atuar como um indicador no combate às mudanças climáticas.

Laurence Tubiana, CEO da European Climate Foundation, disse que a China agora é uma campeã global de energia limpa.

A busca do país pelas metas de carbono duplo, seu ritmo de implantação de energia renovável e o desenvolvimento de veículos elétricos são sinais muito promissores, acrescentou Tubiana.

"O mundo precisa que a China torne a descarbonização acessível, e foi isso que a China fez no passado para um bom número de energias limpas", disse Tubiana.

A China deve concluir a transição energética o mais cedo possível, consolidar ainda mais sua posição como líder global na resposta às mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável do mundo, de acordo com Hu.

Para esse fim, a China deve utilizar a tecnologia verde, ampliar o apoio à descarbonização e ao financiamento verde e aumentar a participação das energias renováveis no mix de energia, disse Hu.

FONTE Understanding China - GBA Dialogue

