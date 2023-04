Le développement de haute qualité de la Chine aura des retombées positives

GUANGZHOU, Chine, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- La poursuite par la Chine d'un développement de haute qualité produira des effets d'entraînement positifs notables pour l'économie mondiale, facilitant le commerce et contribuant aux efforts mondiaux de décarbonation, selon les participants à un forum international en cours dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

La conférence, Comprendre la Chine - Dialogue de la région de la Grande Baie, sur le thème « Modernisation chinoise et nouvelles opportunités pour le monde » et prévue du 18 au 20 avril, a attiré des personnalités célèbres des communautés politiques, universitaires et économiques mondiales, tant du pays qu'à l'étranger.

Fred Hu, président de Primavera Capital Group, a déclaré que le développement de haute qualité de la Chine était d'une grande importance pour promouvoir la production et le commerce extérieur, et assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« La force économique de la Chine s'est considérablement améliorée au cours de 40 années de croissance rapide, et elle assume désormais un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale », a déclaré Hu.

Il a cité le fait que le produit intérieur brut de la Chine représentait 18,5 % du total mondial en 2021, bien plus que les 7,7 % enregistrés en 2001.

Gordon Brown, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, a également reconnu la contribution de la Chine à l'économie mondiale, affirmant que la croissance rapide du pays est quelque chose dont tout ministre des Finances occidental « ne peut que rêver ».

Parallèlement à son décollage économique, la Chine est désormais devenue un partenaire commercial majeur pour plus de 140 pays et régions, consolidant sa position de plus grand pays dans le commerce mondial de marchandises, a noté Hu.

L'ascension du pays au sein du système commercial mondial est soutenue non seulement par sa grande population, son vaste territoire et sa grande échelle économique, mais aussi par son environnement commercial favorable et ses arrangements institutionnels conclus sous la forme d'accords commerciaux, a déclaré Hu.

Le ministre émérite singapourien Goh Chok Tong a fait écho aux paroles de Hu, prédisant que l'ASEAN saisira les opportunités découlant de la croissance continue de la Chine en améliorant l'accord de libre-échange ASEAN-Chine.

Une mise à jour substantielle de l'accord ouvrira la voie à une intégration économique régionale plus approfondie et à un système commercial multilatéral fondé sur des règles plus solides, a déclaré Goh.

Pour l'avenir, Hu a déclaré qu'il pensait que les efforts continus de la Chine pour élargir l'ouverture renforceraient la confiance des entreprises étrangères et forgeraient des liens commerciaux et d'investissement plus stables et durables.

Un autre élément important du développement de haute qualité de la Chine est le développement vert, qui, selon Hu, signifie atteindre les objectifs de zéro émission de carbone dès que possible et agir comme un indicateur de la lutte contre le changement climatique.

Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, a déclaré que la Chine est désormais un champion mondial de l'énergie propre.

La poursuite par le pays des objectifs du double carbone, son rythme de déploiement des énergies renouvelables et le développement des véhicules électriques sont tous des signes très prometteurs, a ajouté Tubiana.

« Le monde a besoin que la Chine rende la décarbonation abordable, et c'est ce que la Chine a fait dans le passé pour un bon nombre d'énergies propres », a déclaré Tubiana.

La Chine devrait achever la transition énergétique au plus tôt, consolider davantage sa position de leader mondial dans la réponse au changement climatique et promouvoir le développement durable du monde, selon Hu.

À cette fin, la Chine devrait tirer parti des technologies vertes, intensifier son soutien à la décarbonation et à la finance verte, et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, a déclaré Hu.

