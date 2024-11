Chinas Pionier in der Hämodialyse nimmt an der MEDICA 2024 teil

CHONGQING, China, 11. November 2024 /PRNewswire/ -- SWS Medical, ein führender Anbieter von Blutreinigungslösungen in China, wird vom 11. bis 14. November an der MEDICA-Messe in Düsseldorf (Halle 11/F14) teilnehmen. Diese Veranstaltung ist als eine der größten medizinischen B2B-Messen weltweit anerkannt.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich SWS (SWS Hämodialyse Care Co., Ltd.) als wichtiger Akteur im Blutreinigungssektor etabliert, er exportiert in über 100 Länder und hält 200 autorisierte Patente.

SWS-4000, SWS-6000, and SWS-5000

Auf der MEDICA wird das Unternehmen drei Vorzeigegeräte für die Hämodialyse vorstellen:

Das SWS-4000 verfügt über ein fortschrittliches Online -HDF-System, das eine bedarfsgerechte Produktion von hochwertiger steriler Ersatzflüssigkeit ermöglicht. Diese Fähigkeit bietet eine personalisierte Versorgung, die auf die individuellen klinischen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten ist, und verbessert die Behandlungsergebnisse für Hämodialysepatienten.





verfügt über ein fortschrittliches Online -HDF-System, das eine bedarfsgerechte Produktion von hochwertiger steriler Ersatzflüssigkeit ermöglicht. Diese Fähigkeit bietet eine personalisierte Versorgung, die auf die individuellen klinischen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten ist, und verbessert die Behandlungsergebnisse für Hämodialysepatienten. Die SWS-6000 zeichnet sich durch intelligente Interaktion und präzise Steuerung auf der Basis modernster Informationstechnologie aus. Dieses System umfasst Funktionen wie die Online-Voreinstellung für Ersatzschläuche, verbesserte Kompatibilität mit Heparin-Spritzen und automatisierte Heparin-Injektionsfunktionen . Dieses Gerät ist auf Effizienz und Komfort ausgelegt und damit die ideale Lösung für Gesundheitsdienstleister, die sich auf eine hochwertige Patientenversorgung konzentrieren.





zeichnet sich durch intelligente Interaktion und präzise Steuerung auf der Basis modernster Informationstechnologie aus. Dieses System umfasst Funktionen wie die Online-Voreinstellung für Ersatzschläuche, verbesserte Kompatibilität mit Heparin-Spritzen und automatisierte Heparin-Injektionsfunktionen . Dieses Gerät ist auf Effizienz und Komfort ausgelegt und damit die ideale Lösung für Gesundheitsdienstleister, die sich auf eine hochwertige Patientenversorgung konzentrieren. Das Gerät SWS-5000 integriert die kontinuierliche Nierenersatztherapie (CRRT) mit fortschrittlichen Technologien für die künstliche Leber und den Plasmaaustausch. Dieses vielseitige Gerät bietet eine Reihe innovativer Behandlungsmodalitäten, darunter das Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS), die kontinuierliche Plasmafiltrationsadsorption (CPFA) und die Doppelfiltrationsplasmapherese (DFP). Es wurde für die Unterstützung mehrerer Organe entwickelt und erfüllt effektiv die komplexen Anforderungen von Nieren, Leber, Herz, Lunge und weitere Anforderungen, wodurch es seinen Status als Chinas meistverkauftes CRRT-Gerät sichert.

„Im Laufe der Jahre hat unser engagiertes SWS-Team das Unternehmen von einem Start-up zu einem führenden Unternehmen in der Blutreinigungsbranche gemacht. SWS ist ein Beispiel für den weltweiten Aufstieg chinesischer Medizintechnikunternehmen. Wir sind bestrebt, eine Marke zu fördern, die Nierenpatienten auf der ganzen Welt hilft", so GAO Guangyong, Vorsitzender von SWS Medical.

SWS Medical mit Sitz in Chongqing ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen medizinischen Produkten und Dienstleistungen. Sein Angebot umfasst fortschrittliche Blutreinigungsgeräte, hochwertige Einwegprodukte, ein intelligentes Dialysemanagementsystem und ein Netzwerk von Dialysezentren. SWS ist mit einer umfassenden Blutreinigungs-Industriekette einzigartig positioniert, leitet die China Blood Purification Industry Technology Innovation Strategic Alliance und ist führend in der Entwicklung von nationalen und industriellen Standards. Die Geräte des am STAR Market (SSE: 688410),börsennotierten Unternehmens tragen die CE-Kennzeichnung und entsprechen der Norm ISO 13485:2016.

