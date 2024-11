La société chinoise pionnière de l'hémodialyse participera à MEDICA 2024

CHONGQING, Chine, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- SWS Medical, l'un des principaux fournisseurs de solutions de purification du sang en Chine, participera au salon MEDICA à Düsseldorf, en Allemagne, du 11 au 14 novembre (Hall 11/F14). Cet événement est reconnu comme l'un des plus grands salons médicaux B2B au monde.

Ces 20 dernières années, SWS (SWS hemodialysis Care Co., Ltd.) s'est imposé comme un acteur clé dans le secteur de la purification du sang, exportant dans plus de 100 pays et détenant 200 brevets autorisés.

SWS-4000, SWS-6000, and SWS-5000

À MEDICA, l'entreprise présentera trois appareils d'hémodialyse phares :

Le SWS-4000 est doté d'un système avancé HDF en ligne qui permet la production à la demande d'un liquide de substitution stérile de qualité supérieure. Cette capacité permet d'offrir des soins personnalisés adaptés aux besoins cliniques uniques de chaque patient, améliorant ainsi les résultats du traitement pour les personnes soumises à l'hémodialyse.





est doté d'un système avancé HDF en ligne qui permet la production à la demande d'un liquide de substitution stérile de qualité supérieure. Cette capacité permet d'offrir des soins personnalisés adaptés aux besoins cliniques uniques de chaque patient, améliorant ainsi les résultats du traitement pour les personnes soumises à l'hémodialyse. Le SWS-6000 se distingue par son interaction intelligente et son contrôle précis grâce à une technologie de l'information de pointe. Ce système comprend des fonctionnalités telles que le pré-remplissage en ligne de la tubulure de remplacement, une meilleure compatibilité avec les seringues d'héparine et des fonctionnalités d'injection automatisée d'héparine. Cette machine est conçue pour être efficace et pratique, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires de soins de santé soucieux de fournir des soins de qualité supérieure à leurs patients.





se distingue par son interaction intelligente et son contrôle précis grâce à une technologie de l'information de pointe. Ce système comprend des fonctionnalités telles que le pré-remplissage en ligne de la tubulure de remplacement, une meilleure compatibilité avec les seringues d'héparine et des fonctionnalités d'injection automatisée d'héparine. Cette machine est conçue pour être efficace et pratique, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires de soins de santé soucieux de fournir des soins de qualité supérieure à leurs patients. L'unité SWS-5000 intègre la thérapie continue de remplacement rénal (CRRT) avec des technologies avancées de foie artificiel et d'échange de plasma. Ce dispositif polyvalent offre une gamme de modalités de traitement innovantes, notamment le système de recirculation des adsorbants moléculaires (MARS), l'adsorption continue par filtration plasmatique (CPFA) et la plasmaphérèse à double filtration (DFPP). Conçu pour une prise en charge multi-organes, il répond efficacement aux besoins complexes des reins, du foie, du cœur, des poumons et autres, confirmant ainsi son statut de machine de CRRT la plus vendue en Chine.

« Au fil des ans, l'équipe dévouée de SWS a fait de l'entreprise un leader de l'industrie des équipements de purification du sang. SWS incarne l'essor des entreprises chinoises de matériel médical au niveau mondial. Nous sommes résolus à promouvoir une marque qui renforce les capacités des patients rénaux dans le monde entier », a déclaré GAO Guangyong, président de SWS Medical.

Basé à Chongqing, SWS Medical est un important fournisseur mondial de produits et de services médicaux innovants. Son offre comprend des dispositifs avancés de purification du sang, des produits jetables de qualité supérieure, un système intelligent de gestion des dialyses et un réseau de centres de dialyse. SWS occupe une position unique avec une chaîne industrielle complète de purification du sang, préside l'alliance stratégique pour l'innovation technologique de l'industrie de la purification du sang en Chine et supervise le développement des normes nationales et sectorielles. Cotée sur le marché STAR (SSE : 688410), ses appareils portent le marquage CE et sont conformes aux normes ISO 13485:2016.

swsdialysis.com

Contact média : Marie Bédard, [email protected]

#healthcare #medicaldevices #medtech #medica #hemodialysis #nephrology

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551445/20241107162247.jpg