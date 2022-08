Chinesa Wuling dá primeiro passo na Indonésia com implementação da produção do veículo elétrico global Air ev

JACARTA, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 8 de agosto, a montadora chinesa Wuling comemorou a implementação da produção de seu primeiro veículo elétrico global, o Air ev (versão com direção do lado direito), na Indonésia. A implementação representa um marco importante para a Wuling New Energy em termos de alcance global, à medida que a empresa atinge um milhão de modelos produzidos. Airlangga Hartarto, ministro coordenador de assuntos econômicos, e Agus Gumiwang Kartasasmita, ministro da indústria da Indonésia, juntamente com o embaixador chinês na Indonésia, Lu Kang, participaram da cerimônia de lançamento.

Sediada na China, a Wuling New Energy vendeu mais de um milhão de veículos em cinco anos, o que a torna a empresa automotiva líder mundial em novas energias a atingir essa meta mais rapidamente. Unindo-se ao impulso de mercado global, o Air ev acelerará a expansão para os mercados globais, com a primeira parada na Indonésia. Em seguida, o Air ev entrará na Índia, no Egito e em outras regiões do mundo, afirmando o status da China como líder em fabricação automotiva inteligente.

A implementação do Air ev está alinhada com o foco de mercado "oceano azul" da iniciativa chinesa "Cinturão e Rota" e atua para representar os pontos fortes da China na fabricação inteligente. Como a marca chinesa de carros mais vendida na Indonésia, o governo indonésio observou a grande importância do desenvolvimento da Wuling. Preparando-se para seu lançamento global, o Air ev estará em exposição no Salão Internacional do Automóvel da Indonésia em 11 de agosto.

Obtendo reconhecimento e elogios internacionais, o Air ev está preparado para modernizar a percepção do mundo com relação ao "Made in China". Em novembro de 2022, a Cúpula do G20 será aberta em Bali, na Indonésia, e graças a sua experiência de mobilidade de qualidade superior e compromisso com a sustentabilidade ambiental, o Air ev foi escolhido como veículo oficial da Cúpula do G20 de 2022. A Wuling demonstrará as conquistas inovadoras da fabricação inteligente da China em um palco global, agregando valor para que a cúpula seja um sucesso absoluto.

A Wuling New Energy impulsiona o desenvolvimento com inovação. A empresa pretende fazer todos os esforços para avançar em suas atividades internacionais, continuando a oferecer veículos movidos a novas energias e experiências de serviço de alta qualidade para os proprietários de veículos globais e demonstrando, ao mesmo tempo, as capacidades da alta tecnologia do "Made in China".

Sobre a SGMW

Fundada em 2002, a SGMW é proprietária de duas marcas chinesas de automóveis altamente valorizadas, a Wuling e a Baojun. Atualmente, a SGMW tem cinco grandes bases de produção: a sede de Liuzhou Hexi, a base de Liuzhou Baojun, a filial de Qingdao, a filial de Chongqing e a PT SGMW. Em 2021, a SGMW vendeu 1.760.176 unidades, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior, o que não só a tornou a marca nacional número um em volume de vendas, mas também foi reconhecida por mais de 25,5 milhões de clientes. Em 2021, SGMW exportou 145.550 unidades/conjunto de veículos e peças de reposição para mais de 40 países e regiões, como América Central e América do Sul, África, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

FONTE SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd

