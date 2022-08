První globální elektromobil Air ev od čínské automobilky Wuling zahajuje výrobu v Indonésii

JAKARTA, 10. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Čínská automobilka Wuling oslavila 8. srpna v Indonésii zahájení výroby svého prvního celosvětově prodávaného elektromobilu Air ev (verze s pravostranným řízením). Společnost Wuling New Energy tak dosahuje významného milníku ve svém globálním dosahu s milionem vyrobených vozidel. Slavnostního spuštění výroby se zúčastnili pan Airlangga Hartarto, koordinující ministr hospodářství, a pan Agus Gumiwang Kartasasmita, ministr průmyslu Indonésie, spolu s čínským velvyslancem v Indonésii Lu Kangem.

Čínská automobilka Wuling New Energy prodala za pět let více než jeden milion vozidel a stala se tak špičkou mezi světovými výrobci aut s alternativním pohonem, z nichž tohoto cíle dosáhla nejrychleji. Nyní proniká na světové trhy s modelem Air ev, který svou globální expanzi zahajuje první zastávkou právě v Indonésii. V budoucnu se vypraví také do Indie, Egypta a dalších regionů po celém světě , čímž potvrdí vedoucí pozici Číny ve výrobě inteligentních aut.

Spuštění výroby modelu Air ev odpovídá zaměření čínské iniciativy Nové hedvábné stezky na nekonkurenční (tzv. blue ocean) trhy a představuje silné stránky Číny v oblasti inteligentní výroby. Indonéská vláda ocenila význam rozvoje společnosti Wuling jako nejprodávanější čínské značky automobilů v Indonésii. V rámci příprav na globální představení bude model Air ev vystaven 11. srpna na indonéském mezinárodním autosalonu.

Elektromobil Air ev, který získal mezinárodní uznání a chválu, má zlepšit světové vnímání značky „Made in China". V listopadu 2022 bude na indonéském ostrově Bali zahájen summit G20 a díky vynikajícímu komfortu jízdy i závazku k ekologické udržitelnosti byl Air ev zvolen jeho oficiálním vozidlem. Společnost Wuling předvede inovativní úspěchy čínské inteligentní výroby před zraky celého světa a dodá summitu další hodnotu pro maximální úspěch.

Automobilka Wuling New Energy využívá inovace ve službách rozvoje. Je připravena vynaložit veškeré úsilí, aby pokročila ve svých zahraničních aktivitách a nadále přinášela řidičům z celého světa vysoce kvalitní vozidla s alternativním pohonem i služby a zároveň demonstrovala špičkové technologické schopnosti výrobků „Made in China".

O společnosti SGMW

Společnost SGMW, která vznikla v roce 2002, vlastní dvě vysoce ceněné značky automobilů „Wuling" a „Baojun". V současnosti provozuje pět hlavních závodů: centrálu společnosti v Che-si (Liou-čou), závod Baojun v Liou-čou, pobočky v Čching-tao a Čchung-čchingu a PT SGMW. V roce 2021 prodala společnost SGMW 1,760.176 vozů, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %. Stala se tak národní automobilovou jedničkou z hlediska objemu prodeje a oblíbilo si ji více než 25,5 milionu zákazníků. Kromě toho v roce 2021 vyvezla 145.550 kusů/sad vozidel a náhradních dílů do více než 40 zemí a regionů, jako je Střední a Jižní Amerika, Afrika, Blízký východ a jihovýchodní Asie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874253/Image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874254/Image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874255/Image3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874256/Image4.jpg

