Výroba prvého globálneho elektrického vozidla Air ev čínskej spoločnosti Wuling bola spustená a ide o prvý krok v Indonézii

JAKARTA, 10. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Čínska automobilka Wuling 8. augusta oslávila spustenie výroby svojho prvého globálneho elektrického vozidla Air ev (verzia s pravostranným riadením) v Indonézii. Pre spoločnosť Wuling New Energy to znamená dôležitý míľnik v globálnom dosahu, keďže dosiahla milión vyrobených modelov. Na tomto slávnostnom zahájení sa zúčastnili pán Airlangga Hartarto, koordinátor ministra hospodárstva, pán Agus Gumiwang Kartasasmita, minister priemyslu Indonézie, a Lu Kang, čínsky veľvyslanec v Indonézii.

Wuling, from China to the world China Wuling’s Air ev officially rolled out in Indonesia Indonesian government officials and Chinese ambassador to Indonesia attended the Air ev roll-out ceremony Official car of the G20 Summit

Spoločnosť Wuling New Energy so sídlom v Číne predala za 5 rokov viac ako 1 milión vozidiel, čím sa stala vedúcou automobilovou spoločnosťou v oblasti nových energií na svete, ktorá tento cieľ dosiahla najrýchlejšie. Model Air ev sa stane súčasťou tlaku na globálny trh a urýchli expanziu na svetových trhoch, pričom prvou zastávkou bude Indonézia. V budúcnosti model Air ev vstúpi do Indie, Egypta a ďalších regiónov po celom svete, čím potvrdí postavenie Číny ako lídra v oblasti výroby inteligentných automobilov.

Spustenie výroby modelu Air ev je v súlade so zameraním čínskej iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta" na trh „modrého oceánu" a predstavuje silné stránky Číny v oblasti inteligentnej výroby. Indonézska vláda si všimla veľký význam rozvoja spoločnosti Wuling ako najpredávanejšej čínskej značky automobilov v Indonézii. V rámci príprav na globálne uvedenie bude model Air ev vystavený 11. augusta na indonézskom medzinárodnom autosalóne.

Vďaka medzinárodnému uznaniu a chvále je model Air ev pripravený zlepšiť vnímanie značky „Vyrobené v Číne" vo svete. V novembri 2022 sa na indonézskom ostrove Bali uskutoční samit G20 a model Air ev bol vybraný ako oficiálny dopravný prostriedok pre samit G20 v roku 2022 vďaka vynikajúcej kvalite cestovania a záväzku k environmentálnej udržateľnosti. Spoločnosť Wuling bude demonštrovať inovatívne úspechy čínskej inteligentnej výroby na globálnej scéne, čím prispeje k úplnému úspechu samitu.

Spoločnosť Wuling New Energy riadi vývoj pomocou inovácií. Spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby pokročila vo svojich zahraničných aktivitách a pokračovala v poskytovaní vysokokvalitných vozidiel s novou energiou a služieb majiteľom automobilov na celom svete, pričom bude demonštrovať špičkové technologické schopnosti značky „Vyrobené v Číne".

O spoločnosti SGMW

Spoločnosť SGMW bola založená v roku 2002 a vlastní dve vysoko cenené čínske značky automobilov „Wuling" a „Baojun". V súčasnosti má SGMW päť hlavných výrobných základní: riaditeľstvo v Hexi v Liou-čou, závod Baojun v Liou-čou, pobočku v Čching-tao, pobočku v Čchung-čchingu a PT SGMW. V roku 2021 spoločnosť SGMW predala 1 760 176 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 13,5 %, čím sa stala nielen národnou automobilovou značkou číslo 1 z hľadiska objemu predaja, ale zároveň ju dobre poznalo viac ako 25,5 milióna zákazníkov. V roku 2021 spoločnosť SGMW vyviezla 145 550 kusov vozidiel a náhradných dielov do viac ako 40 krajín a oblastí, ako je Stredná a Južná Amerika, Afrika, Blízky východ a juhovýchodná Ázia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874253/Image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874254/Image2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874255/Image3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874256/Image4.jpg

SOURCE SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd