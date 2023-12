CHINT nommé « ESG Innovation Enterprise » par Forbes Chine

SHENZHEN, Chine, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, l'événement de sélection des sociétés innovantes en matière d'ESG de Forbes Chine a eu lieu à Shenzhen. Des responsables gouvernementaux, des représentants d'entreprises, des experts ESG et d'autres acteurs ont participé à l'événement pour partager les meilleures pratiques ESG et discuter d'idées innovantes dans ce domaine. Luan Guangfu, président par intérim du groupe CHINT, a été invité à assister à l'événement et a fait une présentation.

CHINT Named "ESG Innovation Enterprise" by Forbes China

Au cours de l'événement, les résultats de la sélection des entreprises innovantes en matière d'ESG de Forbes Chine 2023 ont été annoncés, et CHINT a été récompensé pour ses efforts en matière d'ESG. Forbes Chine a déclaré que l'événement visait à promouvoir et à mettre en lumière l'innovation et les performances exceptionnelles des entreprises en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG).

« CHINT, en tant que pionnier et explorateur du développement vert et bas carbone, intègre les principes ESG dans sa stratégie de développement d'entreprise et explore des solutions numériques et des initiatives de neutralité carbone », a souligné Luan Guangfu.

CHINT s'engage à être un leader mondial en matière de solutions énergétiques intelligentes, alignant sa mission de rendre l'énergie plus sûre, plus verte, plus pratique et efficace avec ses objectifs de développement durable et ses objectifs environnementaux. L'entreprise participe activement à la construction de nouveaux systèmes énergétiques et de nouveaux systèmes de production d'énergie, en intégrant les critères ESG dans tous les secteurs. Les filiales du groupe CHINT, dont CHINT Electrics, Astronergy et CHINT Aneng, ont publié des rapports ESG cette année, partageant leurs concepts et leurs pratiques ESG.

Le modèle industriel « Photovoltaïque+ » de CHINT combine des avantages économiques, sociaux et environnementaux, tout en favorisant une intégration innovante à travers de multiples scénarios, tels que le sable et l'énergie solaire, la pêche et l'énergie solaire, l'agriculture et l'énergie solaire, ou encore la sylviculture et l'énergie solaire. Cette approche a eu des retombées positives sur les plans économique, écologique et social. Actuellement, CHINT a investi dans une capacité cumulée de plus de 31 GW à l'échelle mondiale, fournissant plus de 34 milliards de kWh d'électricité verte par an et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de plus de 35 millions de tonnes.

Face aux défis du changement climatique, la coopération mondiale est essentielle. Lily Zhang, présidente de CHINT Global, CHINT Electrics et CHINT Global a insisté sur les avantages de la collaboration, du brainstorming et de l'échange de technologies qui résultent du travail en commun. En 2023, CHINT, en collaboration avec le cabinet de conseil international Kearney, a publié conjointement le « Livre blanc de CHINT Electrics sur la neutralité carbone » et la « Déclaration zéro carbone ».

La complexité du monde crée de nouveaux obstacles, rendant les solutions vertes de décarbonisation encore plus vitales. CHINT continue de développer les avantages de sa chaîne complète, en fournissant une énergie plus sûre, plus écologique, plus pratique et plus efficace afin de renforcer les partenaires mondiaux et de promouvoir un développement vert, bas carbone et de haute qualité dans tous les secteurs d'activité.