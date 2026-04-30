OMODA & JAECOO VPD Lulus Ujian Dunia Sebenar Global yang Sukar, Atasi Pemandu Berpengalaman Realisasikan Kebebasan Letak Kereta Sebenar

KUALA LUMPUR, Malaysia & WUHU, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Diadakan bersama Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Chery, OMODA & JAECOO telah menyelesaikan ujian lapangan dunia sebenar awam global berskala besar pertama terhadap teknologi letak kereta valet pintar VPD (Valet Parking Driver) andalannya. Jenama ini melancarkan VPD Co-Creation Camp yang imersif, mengundang hampir 100 wakil pengedar luar negara ulung, pengamal media arus perdana yang berwibawa serta pemimpin pendapat utama (KOL) industri automotif yang terkemuka daripada pasaran teras yang utama termasuk Malaysia, UAE, Arab Saudi, Indonesia dan Thailand. Semua tetamu berhimpun di lokasi untuk menyaksikan seluruh proses pengesahan secara langsung, meneliti secara menyeluruh kebolehsesuaian dalam senario sebenar, prestasi kendalian praktikal serta kestabilan jangka panjang sistem letak kereta pintar dalam senario letak kereta dan lalu lintas sebenar, kompleks dan terpelbagai.

Disesuaikan dengan tepat untuk menyelesaikan masalah utama letak kereta sejagat jangka panjang yang mengganggu pemilik kereta muda global dan pemandu baharu, teknologi VPD termaju ini dioptimumkan sepenuhnya untuk pelbagai senario perjalanan harian yang mencabar. Ia mampu menangani masalah ruang letak kereta mekanikal yang sempit, jalan laluan hujung mati yang rumit dan sempit, kawasan letak kereta yang disekat oleh halangan serta persekitaran mengambil penumpang di pusat beli-belah yang sesak pada waktu puncak. Berpusatkan dua pengalaman teras mesra pengguna yang mudah, iaitu "Come When Called" dan "Leave When Waved", sistem ini menyokong perancangan laluan autonomi sepenuhnya, pengelakan halangan dinamik pintar masa nyata serta penilaian keadaan jalan yang fleksibel. Pengguna boleh memanggil kenderaan dari jauh dengan satu sentuhan untuk pengambilan aktif, manakala kereta boleh menyelesaikan proses letak kereta automatik berketepatan tinggi yang stabil dalam ruang yang sangat terhad tanpa campur tangan manusia, sekali gus melegakan kebimbangan berhubung letak kereta setiap hari dan memberikan pengalaman perjalanan pintar yang premium, lancar dan tanpa rasa bimbang kepada pengguna muda global.

Persaingan letak kereta antara manusia dan mesin yang sengit menjadi sorotan paling menarik perhatian sepanjang acara ujian di lokasi. Di bawah peraturan dan senario ujian disatukan sepenuhnya, ekstrem dan amat sukar, sistem VPD pintar berdepan secara langsung dengan seorang pemandu senior profesional yang memiliki pengalaman memandu praktikal yang luas selama lebih 15 tahun. Dalam semua cabaran letak kereta yang sukar, VPD mencapai kecekapan masa keseluruhan yang lebih pantas, pembetulan stereng berulang yang jauh lebih sedikit serta kualiti letak kereta yang lebih kemas, lebih andal dan lebih selamat, sekali gus mengatasi keupayaan pemanduan manual tradisional secara menyeluruh dan berterusan. Diperkasakan oleh sistem hibrid super SHS matang yang terkemuka dalam industri serta penyelidikan bersama teknologi pintar jangka panjang yang mendalam bersama pasukan inovasi AiMOGA profesional, OMODA & JAECOO akan mempercepat secara berterusan promosi global berskala besar dan pelancaran komersial fungsi VPD, seterusnya membawakan mobiliti perjalanan semua senario yang lebih pintar, lebih selamat, lebih mudah dan tanpa kerumitan sepenuhnya kepada setiap pengguna di Malaysia serta semua pasaran luar negara utama di seluruh dunia.

