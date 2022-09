CHiQ apporte +Plus d'innovation pour influencer le marché des appareils électroménagers

CHENGDU, Chine, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Guidée par le principe de « moins d'efforts, plus de vie », CHiQ vise à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs grâce à des produits intelligents et fiables qui gèrent les tâches essentielles avec intelligence et facilité, permettant ainsi aux clients de mener une vie plus heureuse et plus détendue.

En gardant ces objectifs à l'esprit, CHiQ a lancé la campagne +Plus, ancrée dans un engagement à améliorer la vie de ses utilisateurs dans le monde entier avec des produits qui leur en donnent plus, que ce soit +Conception, +Choix, +Créativité, +Style et +Valeur, l'objectif de la marque est d'ajouter de la valeur pour mieux vivre.

Animée par la mission de CHiQ, qui place le client au premier plan pour créer des vies plus colorées et plus enrichissantes pour ses utilisateurs, la campagne +Plus a depuis démontré de manière empirique comment ses produits améliorent la qualité de vie.

Ne se contentant jamais de répondre aux demandes de base, CHiQ a pris en compte les besoins et les commentaires des clients les plus importants pour actualiser sa mission pour +Plus en 2022 avec les valeurs fondamentales suivantes : +Efforts, +Opportunités, +Attentes et +Possibilités.

CHiQ démontre et fournit ces valeurs de la manière suivante :

+Efforts

CHiQ fait des aspects techniques et fonctionnels de ses produits une priorité absolue, et s'efforce de produire des appareils électroménagers qui sont plus adaptés aux besoins de la vie quotidienne des utilisateurs. Cet engagement en faveur d'un niveau d'excellence technique plus élevé est illustré dans les réfrigérateurs CHiQ, conçus dans l'optique d'assurer le bien-être et une alimentation optimale des utilisateurs. Les réfrigérateurs sont équipés de la technologie à faible givre qui réduit l'accumulation de glace et augmente l'espace de stockage. Ils sont également munis d'onduleurs puissants pour maintenir plusieurs zones de température froide afin de conserver la fraîcheur des différents aliments, ainsi que de la touche de congélation quatre étoiles pour congeler rapidement les aliments et en préserver la fraîcheur.

+Opportunités

En plus de satisfaire les demandes de ses clients en matière d'appareils électroménagers, CHiQ cherche activement à réaliser de nouvelles percées. Cette recherche de l'innovation et de la percée technologique est évidente dans les téléviseurs des séries G7PF, G7L, qui assument le rôle de centre de contrôle pour votre maison, ainsi que d'un home cinéma immersif qui est vraiment extraordinaire. La nouvelle gamme de téléviseurs CHiQ G7PF offre une conception sans cadre, un rapport écran/corps élevé pour une expérience digne du cinéma et un processeur quadricœur 64 bits qui permet une analyse et des réglages automatiques à l'écran pour un visionnage ultra-immersif. Avec l'assistant Google et la commande vocale mains libres intégrés, les utilisateurs sont en mesure de contrôler tous leurs appareils intelligents par le biais du téléviseur via des commandes vocales dans plus de 30 scénarios, ce qui leur facilite la vie avec un seul appareil.

+Attentes

CHiQ ne se contente pas d'atteindre la bonne norme, et s'attend à en faire plus avec des produits agréables et conviviaux, ainsi qu'une base scientifique solide. Cette volonté de dépasser les attentes est visible dans le lave-linge CHiQ, qui offre aux utilisateurs encore plus de confort que prévu. Sa conception avant-gardiste ultra-fine et encastrable le rend facile à installer, même dans les petits espaces, tandis qu'il est doté d'un grand tambour pour laver plus de vêtements, et de compétences avancées en matière de soudage pour de meilleures performances de nettoyage en profondeur.

+Possibilités

CHiQ ne se contente pas de répondre aux besoins de ses clients, mais cherche à leur offrir plus de possibilités d'améliorer leur vie, en se basant sur leurs commentaires et les histoires qu'ils ont partagées. Le moniteur ultra-fin 32P625Q de CHiQ en est un bon exemple. Son écran ultra-fin sans cadre de 31,5 pouces est conçu pour un confort visuel maximal. Son grand écran et sa fonction de commutation permettent également de travailler facilement à domicile ou au bureau, avec un bureau multi-fenêtres idéal pour la navigation et la gestion des documents. En outre, sa gamme de couleurs étendue 100 % sRVB offre 1,07 milliard de couleurs pour les images les plus réalistes et les plus vives, afin d'offrir une expérience visuelle immersive et des possibilités ultimes.

Le calcul est simple : +Efforts+Opportunités+Attentes+Possibilités = CHiQ, la solution d'électroménager pour les consommateurs qui veulent profiter +Plus de la vie. La marque est également ancrée dans la mission de l'entreprise qui consiste à « créer une marque d'appareils électroménagers de classe mondiale et à bâtir la première entreprise mondiale de maisons intelligentes ».

La marque CHiQ est aujourd'hui présente dans plus de 30 pays et régions d'Europe, d'Australie, d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, et a étendu sa présence sur plus de 40 plateformes de commerce électronique, avec des produits tels que des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des lave-linge et des écrans, entre autres.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1906407/video.mp4

SOURCE CHiQ