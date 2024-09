CHiQ gewinnt Global Product Technology Innovation Awards

BERLIN, 16. September 2024 /PRNewswire/ -- Das 1958 gegründete Unternehmen Changhong hat sich in mehr als sechs Jahrzehnten zu einer umfassenden multinationalen Unternehmensgruppe entwickelt, die sich auf Unterhaltungselektronik sowie auf die Forschung und Herstellung von Kernkomponenten spezialisiert hat. Das Unternehmen strebt nun an, ein weltweit einflussreicher Konzern in der elektronischen Informationstechnologie zu werden.

CHiQ wins Global Product Technology Innovation Awards

Von Januar bis August 2024 stieg der Umsatz von Changhong mit Haushaltsgeräten in Übersee im Vergleich zum Vorjahr um über 20 %. In Kernmärkten wie Amerika, Asien-Pazifik und Europa konnte das Niveau gehalten werden und nimmt weiterhin stetig zu. In aufstrebenden Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika wurden bedeutende Durchbrüche erzielt, die nach und nach ein globales Layout der Übersee-Haushaltsgeräteindustrie von Changhong bilden.

Auf der IFA 2024 wurde die CHiQ XingBo-Serie von Changhong für ihre außergewöhnliche technische Leistung mit dem „Extraordinary Audiovisual Experiences Gold Award" ausgezeichnet. Als High-End-Flaggschiff hat dieser Fernseher seit seiner Markteinführung im August 2023 schnell eine führende Position auf dem Markt für 288Hz-Fernseher mit hoher Bildwiederholfrequenz eingenommen.

Der CHiQ-Fernseher der XingBo-Serie mit ihrem schlanken, sechsseitigen, flachen Design und der robusten Wärmeableitungstechnologie liefern Bilder in Kinoqualität. Ausgestattet mit der weltweit ersten großen modellbasierten KI-Plattform für Smart Homes — Changhong Yunfan — geht er über die Rolle eines bloßen Geräts hinaus und wird zu einer durchdachten und zuverlässigen Ergänzung für Ihr Zuhause, die den Alltag vereinfacht und bereichert. Dieser Fernseher ist auch eine Quelle für erstklassige audiovisuelle Unterhaltung und verfügt über eine QD MiniLED-Lichtquelle, über 5.000 Hintergrundbeleuchtungseinheiten für eine hervorragende Bildqualität und eine hohe Bildwiederholfrequenz, die ein flüssiges und angenehmes Betrachten von Filmen und Sportereignissen gewährleistet. Gepaart mit kraftvollem Sound und fortschrittlichen intelligenten Funktionen ist er die erste Wahl, um Ihr Wohnerlebnis zu verbessern.

Darüber hinaus gewann CHiQ, die führende Marke von Changhong, auch den „Smart Home Appliance Brand Award" und festigte damit seinen Einfluss in der Branche für intelligente Haushaltsgeräte.

Seit seiner Einführung als unabhängige Marke im Jahr 2017 hat CHiQ auf den australischen, europäischen und südostasiatischen Markt expandiert. CHiQ hat seine Tätigkeit inzwischen auf über 40 Länder und Regionen ausgeweitet und deckt damit die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt ab. Die Marke hat solide Kooperationsbeziehungen mit vielen international bekannten Unternehmen aufgebaut und ist in die wichtigsten Offline-Kanäle eingestiegen. CHiQ ist auf über 30 Mainstream-E-Commerce-Plattformen in der ganzen Welt vertreten, darunter Amazon in Europa, Lazada und Shopee in Südostasien. CHiQ hat auch eine umfassende Landschaft von Smart Home-Geräten geschaffen, die von TV-Geräten, Kühlschränken, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Monitoren und mehr reicht.

