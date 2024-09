CHiQ remporte des prix mondiaux d'innovation technologique pour ses produits

BERLIN, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Créé en 1958, Changhong a évolué pendant plus de six décennies pour devenir un groupe complet d'entreprises multinationales, spécialisé dans l'électronique grand public ainsi que dans la recherche et la fabrication de composants de base. L'entreprise vise maintenant à devenir un groupe influent au niveau mondial dans le domaine des technologies de l'information électronique.

CHiQ wins Global Product Technology Innovation Awards

De janvier à août 2024, le chiffre d'affaires de Changhong dans le secteur des appareils ménagers à l'international a augmenté de plus de 20 % en glissement annuel. Sur les marchés principaux tels que les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe, l'échelle a été maintenue et continue de croître régulièrement. Des avancées significatives ont été réalisées sur des marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l'Afrique, formant progressivement une présence mondiale de Changhong dans le domaine de l'électroménager.

Lors de l'IFA 2024, la série CHiQ XingBo de Changhong a été récompensée par l'« Extraordinary Audiovisual Experiences Gold Award » pour ses performances techniques exceptionnelles. En tant que modèle phare haut de gamme, ce téléviseur a rapidement pris une position de leader sur le marché des téléviseurs à taux de rafraîchissement élevé (288 Hz) depuis son lancement en août 2023.

Doté d'un design plat à six faces et d'une technologie éprouvées de dissipation de la chaleur, le téléviseur CHiQ de la série XingBo offre une image de qualité cinématographique. Équipé de Changhong Yunfan, la première plateforme au monde d'IA pour maison intelligente basée sur un grand format, il transcende le rôle d'un simple appareil électroménager pour devenir un complément réfléchi et fiable de votre maison, simplifiant et enrichissant la vie de tous les jours. Ce téléviseur est également un centre de divertissement audiovisuel supérieur, doté d'une source lumineuse QD MiniLED, de plus de 5 000 partitions de rétroéclairage pour une qualité d'image raffinée et d'un taux de rafraîchissement élevé qui garantit une expérience fluide et agréable des films et des événements sportifs. Associé à un son puissant et à des capacités intelligentes avancées, il s'impose comme un choix naturel pour optimiser votre expérience de vie.

CHiQ, la marque phare de Changhong, a également remporté le « Smart Home Appliance Brand Award », consolidant ainsi son influence dans le secteur des appareils électroménagers intelligents.

Depuis son lancement en tant que marque indépendante en 2017, CHiQ s'est développée sur les marchés australien, européen et d'Asie du Sud-Est. CHiQ a désormais étendu ses activités à plus de 40 pays et régions, englobant les principales économies mondiales. La marque a établi de solides relations de coopération avec de nombreuses entreprises de renommée internationale et a pénétré les principaux canaux de distribution hors ligne. CHiQ s'est imposé dans plus de 30 plateformes de commerce électronique dans le monde, dont Amazon en Europe, Lazada et Shopee en Asie du Sud-Est. CHiQ a également créé une gamme complète d'appareils domestiques intelligents, allant des téléviseurs aux réfrigérateurs, en passant par les climatiseurs, les machines à laver, les écrans, et bien plus encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505661/image_5000913_18297062.jpg