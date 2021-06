CHiQs tragbares Klimagerät ist offiziell vorgestellt worden

CHiQ hat seine jahrzehntelange Erfahrung im Industriedesign und in der Fertigung eingebracht und sein erstes tragbares Klimagerät auf den Markt gebracht, das dazu beiträgt, das bereits robuste Produktprofil von CHiQ weiter abzurunden. Die Arbeitskosten für die Installation von wandmontierten oder vertikalen Klimageräten können unerschwinglich teuer und kompliziert sein. Das tragbare Klimagerät CHiQ füllt diese Marktlücke, indem es eine Kühllösung bietet, die nur wenige Minuten für die Einrichtung und den Betrieb benötigt.

Das tragbare CHiQ-Klimagerät verfügt über eine ultralange Luftförderstrecke von 5 m, weit mehr als die durchschnittliche Förderstrecke anderer tragbarer Klimageräte auf dem Markt. Dadurch kann es schnell kühlen und die Temperatur in jedem Raum im Haus halten. Der doppelte, schwenkbare Luftauslass an der Vorderseite des Geräts ist der Schlüssel zu seiner ultralangen Luftzufuhr, im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die einen oberen Luftauslass verwenden. Gekoppelt mit diesem Design ist ein Querstromlüfter mit großem Durchmesser (⌀ 121), der es dem Gerät ermöglicht, seinen Luftstrom zu konzentrieren und eine Lieferdistanz von 5 m zu erreichen, wodurch der Hauptkritikpunkt an tragbaren Klimageräten, die nur einen Teil des Raumes kühlen, behoben wird. Darüber hinaus verwendet das tragbare Klimagerät von CHiQ einen hocheffizienten Kompressor, mit dem eine Luftmenge von 380 m³/h erreicht werden kann.

Der Entfeuchtungsmodus des tragbaren Klimageräts CHiQ schaltet eine Turbine ein, die das Wasserkondensat zerstäubt und über einen Wärmetauscher leitet, bevor es über das mitgelieferte Abluftrohr ins Freie abgeleitet wird. Diese Konstruktion erspart dem Anwender das ständige Entleeren eines Wasserreservoirs.

Das Gehäuse dieses fortschrittlichen Klimagerätes besteht aus einer schlagfesten, anlaufgeschützten Kunststoffschale, die im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Mit seiner dezenten monochromen Farbgebung fügt sich das CHiQ-Klimagerät geschmackvoll in jeden Raum ein. Die Fernbedienung kann im Gehäuse aufbewahrt werden, damit sie bei Nichtgebrauch nicht verlegt wird.

CHiQ TVs, Kühlschränke, tragbare ACs, Displays und Batterien sind bereits in Europa erhältlich. In Zukunft wird CHiQ weitere Produkte einführen, darunter auch andere Klimageräte und Staubsaugerroboter, um seine Produktpalette weiter zu bereichern. CHiQ plant außerdem, seine Expansion in andere europäische Regionalmärkte fortzusetzen und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb auf E-Commerce-Plattformen kontinuierlich zu verbessern. CHiQ ist bestrebt, den Standard für Haushaltsgeräte auf dem europäischen Markt zu setzen und den europäischen Verbrauchern bessere Produkte und besseren Service zu bieten.

