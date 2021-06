Przenośny klimatyzator marki CHiQ już w sprzedaży

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu przemysłowym i produkcji, firma CHiQ wprowadziła na rynek swój pierwszy klimatyzator przenośny, który stanowi rozszerzenie solidnej oferty produktów firmy. Koszt robocizny związany z instalacją klimatyzatorów ściennych lub pionowych może być bardzo wysoki, a same prace skomplikowane. Przenośny klimatyzator CHiQ wypełnia swoistą niszę rynkową, oferując rozwiązanie chłodzące, którego instalacja i użytkowanie zajmują zaledwie kilka minut.

Przenośny klimatyzator CHiQ wyróżnia się ultradługim, 5-metrowym zasięgiem nawiewu powietrza. To znacznie więcej niż średni zasięg nawiewu innych klimatyzatorów przenośnych dostępnych na rynku. Dzięki temu urządzenie umożliwia szybkie schłodzenie i utrzymanie temperatury w dowolnym pomieszczeniu w domu. Kluczem do uzyskania tak dużego zasięgu nawiewu jest podwójny, wahadłowy wylot powietrza znajdujący się w przedniej części, co wyróżnia urządzenie na tle tradycyjnych klimatyzatorów, w których stosuje się górny wylot powietrza. W klimatyzatorze zastosowano ponadto wentylator poprzeczny o dużej średnicy (φ121), który umożliwia koncentrację strumienia powietrza i uzyskanie 5-metrowego zasięgu nawiewu. W ten sposób rozwiązano zasadniczy problem występujący w przenośnych klimatyzatorach, które umożliwiają schłodzenie jedynie części pomieszczenia. W konstrukcji klimatyzatora CHiQ użyto także wysokowydajnej sprężarki opracowanej przez CHiQ, która pozwala na uzyskanie strumienia powietrza na poziomie 380 m3/h.

Klimatyzator przenośny CHiQ posiada tryb osuszania oparty na turbinie, która rozpyla kondensat wody, a następnie przepuszcza go przez wymiennik ciepła i odprowadza na zewnątrz przez dołączoną do urządzenia rurę wydechową. Taka konstrukcja oszczędza użytkownikowi pracy związanej z ciągłym opróżnianiem zbiornika wody.

Obudowa tego zaawansowanego urządzenia została wykonana z odpornego na uderzenia i matowienie tworzywa sztucznego, wyprodukowanego przy użyciu technologii formowania wtryskowego. Charakteryzuje się ona stonowaną, monochromatyczną kolorystyką, dzięki której klimatyzator przenośny CHiQ można gustownie wkomponować w wystrój pomieszczenia. Pilot zdalnego sterowania można umieścić w obudowie, dzięki czemu nie zagubi się w okresie, kiedy nie jest używany.

Na rynku europejskim dostępne są już telewizory, lodówki, przenośne klimatyzatory, wyświetlacze i baterie CHiQ. W przyszłości firma zamierza wprowadzić kolejne produkty, w tym inne klimatyzatory, a także roboty odkurzające , aby dodatkowo urozmaicić swoją ofertę. CHiQ planuje również dalszą ekspansję na inne europejskie rynki regionalne, jednocześnie stale usprawniając działalność biznesową na platformach e-commerce. Firma pragnie wyznaczać standardy dla urządzeń gospodarstwa domowego na rynku europejskim, zapewniając konsumentom lepszej jakości produkty i usługi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1524996/image.jpg

SOURCE CHiQ