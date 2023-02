Chivas Brothers: Organischer Nettoumsatz im ersten Halbjahr um +23 % gestiegen, da die Strategie der Portfolioerweiterung und Premiumisierung weiter Wirkung zeigt

GLASGOW, Schottland, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Chivas Brothers, das Unternehmen von Pernod Ricard, das sich ganz dem Scotch Whisky verschrieben hat, gab heute seine Halbjahresergebnisse (HJ23; Juli 2022 - Dezember 2022) mit einem organischen Nettoumsatzanstieg von +23 % gegenüber dem HJ22 bekannt.

Diese starke Leistung ist auf den strategischen Fokus auf Portfolioerweiterung und Premiumisierung zurückzuführen - zwei Drittel des Wachstums von +23 % sind auf Preis/Mix zurückzuführen - sowie auf die Stärke der globalen Präsenz. Die wichtigsten strategischen Marken Chivas Regal, Ballantine's, Royal Salute und The Glenlivet verzeichneten jeweils ein zweistelliges Wachstum.

Die umfassende und ausgewogene globale Präsenz von Chivas Brothers hat dieses Wachstum ermöglicht, mit einem Wachstum von +24 % in den Schwellenländern bzw. +22 % in den reifen Märkten und einer Expansion in allen wichtigen Regionen. Wie in den letzten Jahren ist die Leistung auf den asiatischen und lateinamerikanischen Märkten weiterhin außergewöhnlich: Korea, Japan und Taiwan legten um +59 %, +53 % bzw. +37 % zu, während Brasilien, Kolumbien und Mexiko einen Anstieg von +40 %, +30 % bzw. +21 % verzeichneten. Auf den europäischen Märkten stiegen Spanien (+17 %) und Polen (+7 %), während Nordamerika um 6 % wuchs.

Diese gestiegene Nachfrage unterstützt auch die kontinuierlichen Investitionen in die Aufwertung des Prestige-Portfolios (+28 %). Insbesondere wuchs das Ballantine's Prestige-Sortiment dank der gestiegenen Nachfrage auf den asiatischen Märkten und im Global Travel Retail (GTR) um +81 %, während die Umsatzsteigerung von The Glenlivet von den Prestige-Ausführungen getragen wurde.

Der Vorsitzende und CEO von Chivas Brothers, Jean-Etienne Gourgues, kommentierte:

"Diese positiven Ergebnisse spiegeln die Auswirkungen unserer langfristigen Strategie der Portfolioerweiterung und Premiumisierung wider. Es ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit von Scotch, seine glänzende Zukunft und unser ständiges Bestreben, die Kategorie für neue Zielgruppen zu öffnen".

Leistung bei den strategischen Marken

Chivas Regal

Die anhaltende Beliebtheit von Chivas 12 und 18, das ausgewogene Wachstum der Marke in aufstrebenden und reifen Märkten sowie die Einführung von Innovationen wie Chivas Extra 13 haben zu der positiven Markenleistung von +34 % beigetragen.

Ballantine's

Als Ergebnis der sehr starken Preis- und Premiumisierungsstrategie stieg der weltweite Umsatz von Ballantine's um +17 %, was auf Innovationen wie Ballantine's 7 und American Barrel 10 Year Old sowie auf das Wachstum des Prestige-Portfolios zurückzuführen ist.

Royal Salute

Die Globalisierung von und Royal Salute seine kontinuierliche Diversifizierung haben zu einer größeren Begeisterung für die Marke geführt, was sich in einem Umsatzwachstum von +37 % niederschlug. Die wichtigsten Produkttreiber waren die hero 21YO-Kollektion sowie Markt- und Vertriebskanalexklusivprodukte. Insbesondere wuchs Royal Salute in den Schlüsselregionen Asien +39 % und Nord- und Südamerika +38 %.

The Glenlivet

The Glenlivet konnte seinen Wertanteil mit einem weltweiten Wachstum von +12 % weiter steigern, was auf die Strategie der Wertsteigerung und die Preisgestaltung in Verbindung mit der guten Leistung des Prestige-Sortiments zurückzuführen ist. Asien war die Nummer 1 unter den Wachstumsregionen, aber auch der Rest der Welt legte zu.

